Sandwich Triangle / Les Yeux Orange – Humangigz

On ne peut que vous inviter à trainer sur le blog des Yeux Oranges. Des mixs de dingue, une chaîne Youtube précieuse, des soirées, avec comme Sandwich Triangle, ce goût immodéré pour le bon son sans distinction de genre. Noctambulo, Humangigz, LeonXLeon, et Alan Dente prennent un soin particulier pour vous digger du très bon, et rarement sous les feux de la rampe.

Cette semaine, nous recevons dans les studios de Radio Campus Paris Humangigz. Initiateur du blog Les Yeux Orange avec Noctambulo, voici un Dj parisien, grand digger de l’extrême, qui sait gérer la matière wax avec classe. Aussi à l’aise dans les standards house que electro, il est aussi capable de sortir des brocantes des tracks oubliées d’italo ou de french disco wave. Pour la fête des morts on vous promet du swing et du swag, vous troquerez votre sandwich plastique, contre une délicieuse baguette, charcuteries fines, et crudités. Ainsi, vous vous imaginerez marcher le long de la Riviera, regardant le soleil couchant sur l’océan, le pull noué sur vos épaules, dans vos bateaux, prêt à sortir danser avec Kimberley Legouennec.

Le tout, comme chaque samedi, cuisiné par nos maîtres Sandwich Fourmi et Pil Poil Riposte.

RDV samedi 1er novembre à 22h.

HUMANGIGZ TRACKLIST

M K II – Used By DJ

Vincent Floyd Featuring Chan – Your Eyes

Greeen Linez – Hibiscus Pacific (Jacques Renault Remix)

Tornado Wallace – Soft Light (Original Mix)

Cliff Lothar – Ringleader

Antenna Happy – Fallen

Crystal Maze – Orchidea Nera

Photek – Glamourama

Tevo Howard Ft Rick Howard – House Room (Paul Du Lac Vocal Remix)

Erika – North Hex (Orphx Remix)

In Aeternam Vale – La Piscine

Armando presents Mike Dearborn – New Dimension (Original Mix)

The Black Dog – Cost II

Xamiga – Wolfpack

Nimoy – Dort Kommen Die Clowns

Quazar – Moon Turns The Tide

PIL POIL RIPOSTE TRACKLIST

Gesloten Cirkel – Stakapella

Gesloten Cirkel – Stakan

Victrola – Maritime Tatami

Legowelt – Congo Zombie

Alien Alien – One By One (Rodion Remix)

The Parking Attendant – Mask of a Thouisand Faces

Front 242 – Controversy Between

Dollkraut – Hier Soll Es Toller Sein dollkraut

FOURMI TRACKLIST

Luke Vibert – Jack U Whole

The Oscillation – Head Hang Low Instrumental

Captain Murphy – Evil Grin

Suicide Booth – Back in Time