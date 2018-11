Safe Travel #22 – Special Télérama Dub Festival // 06.11.18

Comme tous les ans le mois de novembre voit le plus grand et itinérant des festivals Dub venir réchauffer les steppers de tous le pays à coup de grosses basses avec une programmation toujours aussi éclectique, mêlant stars incontournables, vétérans de longue date ou encore newcomers de l’hexagone.

C’est la 16ème édition du Télérama Dub Festival qui se déroule depuis le 18 Octobre (avec déjà deux dates à Barcelone et Marseille) jusqu’au 1er Décembre 2018 avec des dates à Lyon le 10 Novembre, Paris le 24 Novembre et Toulouse le 1er Décembre.

Et comme tous les ans nous consacrons une partie d’émission à l’édition parisienne du TDF : TDF#16 @ Paris.

Présentation du line up, extraits musicaux de différents artistes qui s’y produisent et bien sûr des places à gagner pour cette soirée parisienne du 24 Novembre aux Docks de Paris.

Au programme de l’émission, une première partie avec les nouveautés Dub, une seconde partie focus sur le TDF 2018, puis une troisième partie d’émission consacrée aux nouveautés Dubstep et Drum & Bass !!

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.