Safe Travel #19 – Bredrin Records // 01.05.18

Ce Mardi 1er Mai nous recevons le label parisien Bredrin Records !

Avec déjà deux sortie vinyles en l’espace de quelques mois, le label s’installe solidement sur la scène parisienne Reggae/Dub.

(Bredrin 01 – Benjahman / EK)

Nous parlerons des artistes et chanteurs signés sur le label, de la direction artistique de ce dernier, ainsi que des projets à venir prochainement.

(Bredrin 02 – Judah Eskender Tafari / Danny Red)

Nous recevrons aussi les organisateurs (One One Six/Paris Dub Session et ArtBeat Records) de l’événement La Duberie, deux nuits de Dub avec Live et Sound System, qui aura lieu ces Vendredi 11 et Samedi 12 Mai au Glazart.

Ils nous présenteront le concept de ces deux nuits, la programmation détaillée et nous en profiterons pour faire gagner 2×2 places pour ce bel événement.

Et comme d’habitude une sélection du meilleur des nouveautés et promos Reggae/Dub/Bass Music, nos rubriques habituelles du Track Qui Claque et du Track Qui Gratte, ainsi qu’un agenda des soirée du mois de Mai avec des places à gagner !

——————

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.