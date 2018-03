Safe Travel #18 – DJ Absurd // 03.04.18

Au programme comme tous les mois, retrouvez une sélection du meilleur des nouveautés Reggae, Dub, Dubstep et Bass Music.

Notre invité ce mois-ci est le producteur, DJ et animateur radio parisien DJ Absurd qui distille depuis le début des années 2000 une Bass Music éclectique allant tout aussi bien de sonorités expérimentales et deep qu’aux sonorités heavy et dancefloor.

Considéré par ses pairs comme l’un des pionniers les plus importants en France des styles Dubstep, Grime, UK Garage et Bassline, il a maintenu sa position au fil des ans en gardant un flux constant de travail en studio et sur scène ainsi que dans son émission radio hebdomadaire The Bass Society sur la web radio parisienne Rinse France.

Nous parlerons de sa vision de l’évolution de la scène Bass Music, de la culture underground Hip Hop et il viendra nous exécuter un petit mix remplit d’exclusivités Bass en tout genre.



Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.