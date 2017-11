Safe Travel #14 – Krak In Dub  »Amazonite LP » // 05.12.17

Au programme comme tous les mois, retrouvez le meilleurs des nouveautés Reggae, Dub et Bass Music.

Notre invité sera l’un des producteurs les plus prolifiques de l’hexagone : Krak In Dub (KID) qui après plus de 15 ans de productions dont une soixantaine d’EPs vinyles, viendra nous présenter son tout premier album »Amazonite » qui vient tout juste de sortir sur le label Universal Egg de Zion Train.

Ce premier album est composé de 13 titres originaux allant du Digital Roots au Stepper et fleurtant avec les sonorités Bass Music, où l’on retrouve des chanteurs tels que Troy Berkley, Pupajim, Sr Wilson, Eva Lazarus, Jamalski ou encore Echo Minott ainsi que des musiciens tels que Dubmatix, Dubamix ou encore Fogata Sounds.

À l’occasion de la sortie de son album, KID nous offre aussi une rétrospective (2003-2016) de ses productions avec plus de 50 de ces morceaux disponibles en libre téléchargement !

