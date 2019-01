Robert Wyatt v/s Bruno Tocanne 28.01.19

En octobre 2017 le batteur Bruno Tocanne a publié l’album Sea Song(e)s dont l’inspiration de départ a été « Rock Bottom » disque majeur du musicien anglais Robert Wyatt autant que page essentielle de l’histoire du rock en particulier et de la musique en général. Figure incontournable, Robert Wyatt qui n’a jamais voulu devenir à part entière un musicien de jazz inspire pour autant jusque à ce territoire. Ce soir nous recevons donc Bruno Tocanne et le journaliste et écrivain Aymeric Leroy pour cerner un peu mieux à la fois la singularité artistique de Robert Wyatt et la démarche de l’album Sea Song(e)s qui ne se veut pas être un homage direct mais une inspiration libre partant du musicien britannique.