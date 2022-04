Retour vers le passé avec les étudiant.e.s de l’ENS

Retour vers le passé est une émission réalisée par les élèves du cours d’allemand « Résistance, hier et aujourd’hui » de l’ENS le samedi 2 avril 2022.

L’actualité brûlante de la guerre en Ukraine rappelle la situation de l’Allemagne dans les années 1920. Les étudiants du cours d’allemand « Résistances d’hier et d’aujourd’hui » de l’ENS ont décidé de revenir sur l’histoire et la vie économique durant la république de Weimar, un régime politique qui a duré de la fin de la première guerre mondiale au début de la seconde. Capucine Dulau et Andreï Fedorovsky feront une chronique à deux voix sur l’histoire politique de ce régime. Pour compléter, François Citton nous expliquera les mécanismes économiques qui ont affaibli cette république à l’époque et continuent d’impacter la conception de l’Allemagne sur les politiques budgétaires. Romane Carlier réagira à tout ceci, en rapportant le témoignage de sa grand-mère. Quant à Antonin Drouot, il animera cette table ronde !

La première partie de l’émission fut réalisée par François Cotillon puis la deuxième par Capucine Dulau.

Pause musicale : David Bowie – Helden

Un atelier d’initiation aux pratiques radiophoniques animé et encadré par nos médiatrices Eléonore Genest et Swann Blanchet dans le cadre des ateliers « A Vous Les Studios » de Radio Campus Paris