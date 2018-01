Requiem Pour Un Twister: Suite à San Remo // 07.01.18

La nouvelle année ne fait que commencer mais gardons les bonnes habitudes: 29ème émission pour Requiem Pour Un Twister le dimanche 7 janvier 2018 à 22 heures .

Cette première retransmission de 2018 sera l’occasion de diffuser une sélection de morceaux extraits d’albums que nous avons beaucoup aimés en 2017. Deux scènes actuelles seront particulièrement à l’honneur: la nébuleuse Aquaserge et la bande de James Hoare. Il y sera aussi questions de perles vinyles dénichées chez les disquaires, en conventions, aux puces…

1 L’actualité est une continuité

Des premiers nous aurons l’occasion de découvrir TVCQJVD avec Julien Gasc au chant, un morceau extrait de l’EP Tout Arrive publié en 2014. Plus pop qu’à l’accoutumé, les Toulousains n’en gardent pas moins le goût des métriques étranges et des arrangements malicieux. Julien Gasc fut aussi musicien de scène accompagnant un temps les géniaux Stereolab, des habitués de l’émission (épisode 1 et 22) dont nous écouterons un extrait de l’avant dernier album Chemical Chords (2008). Tenant occasionnellement les fûts d’Aquaserge, Émile Sornin décolle aujourd’hui sous le nom de Forever Pavot. Après un excellent premier album, il est revenu en 2017, toujours sur Born Bad, avec le superbe La Pantoufle dont nous écouterons l’ouverture. Entièrement en français, le disque confirme les espoirs placés dans le chevelu (et moustachu) musicien. Dans le sillon de Forever Pavot, nous découvrirons aussi un extrait du premier album d’Ojard Euphonie magnifique épopée instrumentale de chambre. Derrière le projet: Maxime Daoud, bassiste pour Émile Sornin ou Adrien Soleiman (son frère), il est souvent accompagné d’Arnaud Sèche à la flûte, également membre du backing band de l’artiste de Born Bad.

Autre ville, autre ambiance, direction Londres à la rencontre de James Hoare ! Musicien des désormais disparus Veronica Falls (émission 15), nous le retrouverons dimanche avec ses deux projets actifs: The Proper Ornaments (entendu dans l’émission 21) et Ultimate Painting (émission 1). Les deux groupes ont sorti respectivement leurs derniers albums en 2017 et 2016. L’occasion aussi de découvrir un extrait du dernier disque de Charles Howl (bassiste des Proper Ornaments) et un des morceaux les plus beaux du premier disque solo (sur la super maison de disques Trouble In Mind) de Jack Cooper (moitié d’Ultimate Painting). Les deux publiés en 2017.

2 Le présent appelle le passé

Bien sûr une Requiem Pour Un Twister ne serait pas complète sans une bonne dose de passerelles avec le passé… Nous découvrirons la musique de Claude Lombard chanteuse connue pour ses disques pour enfants mais dont la discographie comporte aussi de très belles incursions dans la bossa nova ou des musiques plus inclassables ! Le morceau que nous découvrirons, publié en 1969, vous fera immanquablement pensé à la pop lettrée de Broadcast ou… Stereolab. Nous découvrirons un classique de Jacqueline Taïeb (Le Coeur au bout des doigts), nous diffuserons deux compositions de Gilbert Bécaud (les Cloches et Heureusement il y a les copains interprété par l’orchestre de Migiani). Il y aura aussi de nombreux artistes déjà diffusés dans Requiem Pour Un Twister mais dont il est difficile de résister au passage d’un autre de leurs morceaux: les Polonais de Novi Singers (émission 1), un autre extrait de La Question de Françoise Hardy (émission 16) etc. Nous découvrirons aussi le jazz de Jef Gilson et le mambo enflammé de l’unique Yma Sumac dont la légende raconte qu’elle était une princesse péruvienne Inca ayant appris à chanter au coté des oiseaux dans les montagnes… S’il est difficile de saisir le vrai du faux , impossible de ne pas être charmé par sa voix incroyable et surnaturelle.