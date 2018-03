Requiem Pour Un Twister: À Travers Montmartre // 04.03.18

31ème émission de Requiem Pour Un Twister en ce dimanche 4 mars 2018 toujours à 22 heures ! Une heure de musique, 21 morceaux , 6 langues, 4 nouveautés et 8 pays, un programme fidèle à ce que nous aimons le plus faire: vous faire découvrir des curiosités, des merveilles, qu’elles soient de l’autre coté de l’Atlantique ou à quelques stations de métros.

S’il est difficile de comptabiliser le nombre exact d’artistes différents diffusés depuis 2016, certains reviennent régulièrement nous faire coucou. Nous retrouverons ainsi avec plaisir Danyel Gérard (croisé dans la première émission) avec un morceau extrait de la compilation culte de Born Bad Wizzz. Autre habitué, Sergio Mendes est certainement un de nos chouchous avec son 4e morceau diffusé dans l’émission ! Ainsi après Mas Que Nada (émission 4) ou Constant Rain (émission 27) nous découvrirons sa superbe version de Casa Forte un classique brésilien sublime d’Edu Lobo dont nous avions déjà diffusé une autre reprise par les Uruguayens d’OPA (émission 2). Hasard cosmique, c’est aussi dans cette émission que nous découvrions pour la première fois Klaus Johann Grobe un groupe suisse funky et kraut programmé il y a un ou deux ans aux Transmusicales de Rennes (et peut-être l’un des rares groupes de ce genre d’expression allemande en activité !). Autre groupe habitué, les Golden Hands (émission 7) reviennent en accompagnant Jalil Bennis pour une étonnante version de Mirza extraite de la compilation Habibi Funk 7.

Bien sûr, il y aura aussi beaucoup d’artistes jamais diffusés dans cette émission ! Commençons par le seul et unique Paul Mauriat (en photo), orchestrateur easy listenning français bien connu et le seul frenchy à avoir été classé 5 semaines numéro un aux USA. Si ces disques encombrent les vides greniers et ne sont pas toujours folichons, gageons que cette excellente version de Laissez Entrer le Soleil (chanson extraite de la comédie hippie Hair) pourrait vous surprendre et vous pousser à chasser le vinyle ! Autre disque à dénicher dans un bac poussiéreux, la face B de la BO du Jeune Fabre interprété par l’imposant Demis Roussos: À travers Montmartre attribué à un certain S. Vlavianos est un excellent morceau instrumental groovy et menaçant. Autre français dont nous découvrirons les volutes psychédéliques: Yves Simon.

Cette émission sera aussi l’occasion de fouiller dans la collection de 45 tours garage rock ! Nous retrouverons ainsi les canadiens des Hou-Lops , les américains Chevelle V ou Rocky and the Riddlers . Il y sera aussi question de soul music avec le célèbre label Atlantic: Little Mac and the Boss Sounds et Herbie Mann flutiste qui a notamment popularisé le génial morceau Comin’ Home dont vous aviez pu découvrir une superbe version par Mel Tormé dans le 24e épisode.

Avec tout cela, nous n’avons pas parlé de nouveauté ? Il y aura l’excellent duo nantais Habile Bill (bandcamp), les punks suédois (dans la langue!) Skiftande Enheter (avec leur second 45T sur l’excellent label Market Square) les garageux The Wrong Society et The Molochs (sous forte fixette Rolling Stones circa 65-66 !). Bon voyage ! Turn On, Tune In, Drop Out !