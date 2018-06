Requiem Pour Un Twister: Coupe du Monde 1998 // 11.06.18

En 1998, Radio Campus Paris naissait, l’équipe de France gagnait la coupe du monde de foot. Aucun rapport ? C’est vous qui le dites ! Nous nous sommes demandés comment fêté les 20 ans de la radio avec un thème typiquement « Requiem Pour Un Twister »: quoi de mieux que d’essayer de trouver de la musique pour le maximum de participant à une coupe du monde ? Ainsi ce soir, lundi 11/06, à 22h nous aurons l’occasion de découvrir des chansons de 4 continents différents (aucune équipe du Pacifique n’était sélectionnée), 11 langues et … 20 nations (sur 32) !

Afrique et Asie

Les deux continents, les moins bien pourvus de notre sélection. Pas simple de trouver des morceaux tunisiens ou de la Corée du Sud ! Néanmoins nous vous reservons quelques belles surprises. Le Japon sera représenté par une formation Group Sounds typique avec un morceau dans le style Beatles, à la fois très pop mais assez énergique. Manu DiBango viendra défendre les couleurs du Cameroun (en toute logique, lui qui signa un hymne pour son pays à la coupe d’Afrique des Nations), tandis que Fela Kuti conclura cette émission de la plus belle des manières avec un morceau fantastique (Lady).

Amérique

Bien sûr, nous avons trouvé un disque nord-américain, mais nous nous contenterons d’une seule chanson pour les États Unis, histoire aussi de laisser plus de place à des nations moins connues. Nous explorerons les groupes garage mexicains (Los Hitter, Los Ovnis), chiliens (Los Beat 4) et colombiens (Los Yetis), histoire de se remémorer la coupe de cheveux de Valderrama et les têtes de Zamorano. La rivalité entre Argentine et Brésil sur le terrain de football est préservée avec un 2-2 à la fin du temps réglementaire. Caceres (un musicien longtemps installé en France) et Los Gatos (groupe beat pionnier) marqueront pour l’Argentine, tandis que les Auriverde pourront compter sur Luiz Eça (auteur du standard The Dolphin) et le fantastique Marcos Valle qui est à la musique populaire brésilienne ce que Pelé est au football ! Enfin nous n’avons pas oublié la Jamaïque, l’île sera entre les bonnes mains des Upsetters !

Europe

L’Europe se taille bien sûr une part importante de nos deux heures. Encore une fous nous n’insisterons pas énormément sur l’Angleterre (représentée par Locomotive un groupe ska). Coté Scandinavie, l’absence notable de la Suède au mondial de 1998 après sa performance de 1994 (demi-finaliste, vainqueur de la petite finale face à la Bulgarie) laisse place à la Norvège et au Danemark. Les deux pays seront présents dans cette émission. Le premier avec le groupe hard rock Titanic originaire d’Oslo et auteur du tube sous forte influence Santana Sultana, le second avec Clidows et Sir Henry and the Butlers, deux formations typique de la Pigtrådsmusik, la musique beat locale. L’Allemagne,la Belgique et l’Italie seront bien évidemment de la partie. Pour cette dernière qui de mieux que le rockeur Adriano Celentano pour la représenter ? Nous profiterons aussi de la présence des Pays Bas (absent de la Coupe du Monde à venir) pour évoquer The Outsiders une des plus belles formations beat, originaire d’Amsterdam. The Slaves représenteront l’Autriche, ce groupe garage est assez mythique, expatrié en Suisse est pourtant originaire de Vienne. L’Europe de l’Est peut compter sur la Roumanie et la Croatie. La Roumanie fut dans les 60/70s un pays pas aussi branché sur le rock que d’autres nations communistes proches comme la Pologne et la Tchécoslovaquie, cependant Phoenix pourrait vous étonner avec son mélange de folklore et de rock psychédélique. L’ex-Yougoslavie possède en revanche une belle tradition rock dans les sixties, surtout dans les actuelles Slovénie et Croatie. Ainsi nous écouterons un des groupes pionniers du rock yougoslave, originaire de Zagreb: Grupa 220. Nous n’avons bien sûr pas oublié l’Espagne (Los Pasos, Barrabas), ni la France, bien servie, honneur au gagnant (Danyel Gerard, Jacques Dutronc, Pierre Vassiliu) !