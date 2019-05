Remue-mémoires : la bataille du CNESER, 1994-1996 // 13.05.2019

Nous consacrons cette émission à la bataille du CNESER. Le Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER) devient, de plus en plus, un des espaces sociaux où se joue la représentativité étudiante au sens de la loi de 1989. Lors du scrutin de 1994, se passe quelque chose d’encore inédit : la FAGE (Fédération des Associations générales étudiantes) obtient le même nombre d’élu-es que l’UNEF-ID (Union nationale des étudiants de France – Indépendante et démocratique), jusque là hégémonique.

Au-delà des stratégies électorales (pouvant paraître parfois « opportunistes »), c’est bien la question de comment défendre au mieux les étudiants qui mobilisent les militant-es d’alors. Au-delà des querelles mémorielles, nos deux témoins font vivre concrètement l’amalgame plaidé par Paul Bouchet dès la Libération.

Nous vous invitons donc à découvrir des extraits des témoignages oraux des présidents des deux principales organisations étudiantes « représentatives » d’alors, Philippe Touzeau-Ménoni (FAGE) et Pouria Amirshahi (UNEF-ID), recueillis par l’équipe de la Cité des mémoires étudiantes, lors des 10è journées « Archives et mémoires étudiantes » le 17 novembre 2018.

Emission dédiée à Paul Bouchet, décédé le 24 mars 2019 (Hommage à l’Hôtel de Ville de Paris le 28 mai 2019).

Musique : Jacques Dutronc – L’opportuniste (1968)

Nicolas Sirkis et Jacques Dutronc – L’opportuniste (2011)

