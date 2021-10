Récréation Sonore : une histoire de famille // 10/10/2021

Le dimanche 10 octobre 2021, Récréation Sonore vous propose d’écouter « Avec le Vent », de Théo Boulenger. Un long documentaire, une histoire de famille, une femme pétillante, un amant, des enfants qui s’interrogent, trente ans après…

Ce dimanche 10 octobre dans Récréation Sonore, nous recevons Théo Boulenger. Nous écouterons “Avec le Vent”, longue pièce documentaire pour laquelle il a recueilli le témoignage d’une femme qui raconte l’histoire d’amour qu’elle a vécue dans les années soixante, avec un élève de son cours de théâtre…On entend également dans cette pièce les enfants, devenus adultes, évoquer leurs souvenirs liés à cette histoire de famille.

Dans la version podcast de cette émission, vous pourrez entendre le résultat de l’entretien que Théo Boulenger nous a accordé. Il y parle de la fabrication de ce documentaire, et il nous révèle quelques-unes de ses méthodes de travail.

“Avec le Vent” : écriture, prise de son, montage de Théo Boulenger. Musique de Théo Boulenger sauf « Brahms opus 119 ».

Vous pouvez écouter les œuvres de Théo Boulenger sur Jardins Divers, l’espace dans lequel Théo Boulenger publie ses travaux personnels, des pièces documentaires qui ont pour but de dépeindre la diversité de l’humain, de préférence de façon intime et non conventionnelle.

Cette émission a été préparée et présentée par François Bordonneau.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.