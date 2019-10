Récréation Sonore : Sophie Berger, Les Voix Etranges//13.10.19

Voici une nouvelle saison de Récréation Sonore qui commence, cette année avec, Fanny Dujardin, Aurore Juvenelle, Marcela Lopez-Romero, Julie Maréchal, Abi McNeil, Muriel Sanchez-Kremp, Vanessa Vudo et votre serviteur, François Bordonneau.

Pour cette saison, grâce à l’Association pour le Développement du Documentaire et de la Création Sonore, l’Addor (www.addor.org), nous avons fait appel à de très nombreux auteurs d’œuvres sonores. Nous leur avons demandé de nous proposer des pièces – documentaires ou créations artistiques – en rapport avec une liste de dix thèmes : la nature, la voix, la nuit, “ce qui se cache sous”, le travail, les archives, l’invisible, les répétitions, la rêverie et les listes.

Cette semaine, et jusqu’au 27 octobre, nous parlerons de la nature, avec Sophie Berger – ingénieure du son et auteure-voyageuse – et Les Voix Etranges.

On écoute donc 49°00 Sud, périple de Sophie Berger dans les Terres australes et antarctiques françaises, en bateau, sur le Marion Dufresne, qui assure la liaison entre ces îles du bout du monde, et à pied, notamment aux îles Kerguelen et Crozet.

www.sophieberger.com

On écoute également Arbre, une des quatre Fables de l’Autotune créées par Les Voix Etranges et des élèves du collège de Felletin dans la Creuse…

… et on pourra en entendre bien plus sur le site de Radio Vassivière, http://radiovassiviere.com/category/musicales/voix-etranges/

On se retrouve la semaine prochaine, même antenne, même heure, et on parle toujours de la nature, cette fois-ci du point de vue des animaux. A suivre !