Récréation Sonore : Rêveries #2 // 31-05-2020

Dimanche 31 mai, deuxième épisode du cycle de Récréation Sonore dédié à la rêverie. Ce dimanche, nous rêverons en musique et en plein sons, avec avec un Hörpsiel de Sebastien Béranger et les compositions électroacoustiques

d’Aude Rabillon et d’Yves Zysman.

Anne Line Drocourt et le « Sproposito des rêves » nous emmèneront au son des voix en suspension entre rêve et réalité.

Hörspiel et compositions électro-acoustiques

On écoute d’abord « Hein deux , trois siècles » de Sébastien Béranger.

« Prenez une photo et découpez-là en touts petits morceaux. Chaque morceau reproduit un détail, qui, pris isolément, devient le sujet même de ces miniatures. Cette œuvre est comme un puzzle qui se découvrirait pièce par pièce, sans jamais se reconstruire dans le bon ordre. Les phrases sont ainsi découpées, puis rassemblées de manière parfois hasardeuse…

Décontextualisé, chaque mot s’éloigne se sa signification première. Quelle est cette bête ? Pourquoi trois siècles ? Quelle machine & quel bâtiment ? A vous, chers auditeurs, d’en découvrir le sens ou d’y projeter vos propres imaginaires !

Hein ?!?«

Avec « Et je creuse vers plus de silence « , Aude Rabillon nous propose d’entrer dans la matière sonore.

« Au loin, une masse sourde.

Tendre l’oreille.

Tendre. Encore. »

Aude Rabillon poursuit son travail sur le silence, sculpte la matière sonore à la recherche d’un « presque rien » avec sa dernière pièce à découvrir : Latences.

Enfin, avec « Premier bain (Hydrophone) » Yves Zysman nous conduit vers des rêves liquides, balnéaires et maritimes, vagues et nappes sonores essentielles en ces temps où nous sommes passés de confinés à assignés à résidence.

Rêves de voix

Anne Line Drocourt nous livre une oeuvre étonnante de 2min22.

« Dans le bleu », pièce créée pour l’appel à son de Daniel Martin-Borret en 2018, évoque un temps de latence, de suspension, là oû rode l’ennui et menace la solitude.

Une sorte de prémonition du confinement, qu’Anne-Line a magnifiquement évoqué dans sa dernière pièce « La mort de Mme S »

Un « sproposito » est « une brève parole hors de propos/ mal à propos dans une conversation, dans le fil d’un discours ».

Sproposito, c’est la rubrique mensuelle de Muriel KS, de l’équipe de Récréation sonore, qui propose un collage hétéroclite, musical et sonore autour des voix de Pierre Schaeffer et Daniel Pennac. Avec un emprunt- hommage à Dominique Petitgand.

Prenez soin de vous, et rêvez en sons !

L’émission de cette semaine a été produite, réalisée et présentée par Muriel KS.

Dimanche prochain le 7 juin Anna Livia vous proposera notamment la pièce Dreamland de Joaquin Cofreces, et le tiroir de Récréation sonore de Léa Minod.