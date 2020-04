Récréation sonore: Répétition(s) #1// 26-04-2020

En ce dimanche 26 avril 2020, 42ème jour de confinement, ça tourne en boucle dans nos caboches… L’équipe de récréation Sonore déclare donc ouvert ce nouveau cycle sur le thème « Répétition(s) ». Aujourd’hui, premier épisode !

Ce soir, on répète donc ….

Xavier Gautier nous endurcira « Dans le doux » une courte pièce sonore issue de sa série « Notre travail bénéfique ».

Notre Travail Bénéfique, ensemble de samples créés à partir de matériaux sonores, musicaux, littéraires ou filmiques dégage une poésie contemporaine qui a de quoi attiser notre curiosité, loin des sentiers battus…

Puis Yves Zysman nous bercera des sons nautiques en nous immergeant « Dans le port de Piriac ».

Vous pouvez écouter d’autres pièces d’Yves Zysman

On tourne en rond….

Avec « La dernière pierre » Christine van Acker nous conduit au Portugal, sur les pas d’un prisonnier . Elle nous dira ensuite quelques mots de son travail (au micro d’Abi).

I l y a longtemps à Sintra au Portugal un homme fut emprisonné à vie dans une tour. La seule chose qu’il pouvait faire était de marcher en rond au point que le sol aujourd’hui en garde la marque ronde et creuse . Elle regarde la tour et le voit tourner encore et tourne avec lui.



« La dernière pierre », texte aussi bref que dense, a obtenu Le Grand Prix SGDL 2009 de la Fiction radiophonique. La pièce a été créée le 6 avril 2009, dans l’émission Par ouï dire de la RTBF, dans une réalisation de Christine Van Acker, également interprète de l’un des deux rôles.

Alors, nous poursuivrons notre voyage autour de nous-mêmes, de la rue au balcon, et du balcon à la chambre, pour une « Tentative de survie psychique en milieu confiné » un triptyque d’ Aurore Juvenelle, de l’équipe de Récréation Sonore.

Enfin, comme chaque mois, Muriel KS, de l’équipe de Récréation Sonore également , exercera nos oreilles avec « Répétitions, anaphores, etc … » une création originale.

Prochaine émission le 3 mai : Julie Maréchal présentera l’épisode 2 de ce cycle « Répétition(s) ».

Cette émission a été produite par Aurore Juvenelle avec l’aide d’Abi Mac Neil à l’interview et de Muriel KS. Le montage d’introduction comprend des extraits sonores du film de Quentin Dupieux « Réalité ». Programmation musicale : Fantazio : Punks of London – Aufgang : Douce violence