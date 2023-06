Récréation Sonore – Radiophonie // 18.06.2023

Avec Radiophonie, une émission de radio au carré: début juin, nous avons été invités à faire une Récréation sonore à Toulouse, lors du festival Radiophonie avec Campus FM et le centre culturel de Bellegarde .

Donc Radio Campus Paris diffuse une émission de Campus FM , qui elle même diffuse Récréation sonore … vous suivez ?

Deux invités à nos micros toulousains, créateurs sonores « régionaux de l’étape » comme on dit :

Benoit Bories, pour « Lettre à Irma »

Tu es née l’année où la rumeur de la ville s’est tue.

Cette rumeur avait absorbé tant de détails, qui nous remontent peu à peu. Des sonorités fragiles qui prennent une nouvelle puissance. Une autre musique est venue chatouiller nos oreilles. Pourtant, elle était déjà là , bien présente, mais rares étaient les moments où l’on pouvait l’entendre. Aujourd’hui, elle prend toute son ampleur.

Mon premier geste aura été d’en garder quelques traces, pour les faire écouter, te les faire écouter, et que l’on puisse en parler. Puis que tu les fasses écouter à ton tour.

Peut-être imagineras-tu alors les sonorités à insérer, glisser, dans les interstices laissés par ce monde, ce monde qui s’est mis en sourdine quelques instants.

« Lettre à Irma » est une création sonore composée à quatre mains pendant le confinement. C’est une lettre que Benoit Bories a écrite à sa fille, née l’année où la crise est entrée dans nos vies. Nous sommes allés enregistrer les nouvelles sonorités de la ville, redécouvertes avec la rumeur qui s’est assoupie. Nous avons enregistré les paysages sonores la nuit et au petit matin.

L’écriture sonore de « Lettre à Irma » mêle à la fois une approche field recording et le geste acousmatique. On entend par procédé acousmatique le fait de transformer un son pour faire entendre des potentialités musicales qui ne s’entendaient pas dans son aspect brut. On peut par exemple étirer le son d’une mésange et découvrir des rythmes, des motifs que l’on ne pouvait pas entendre au départ. La composition de « Lettre à Irma » est une manière de décortiquer ce geste acousmatique. Le texte est fait de neuf chapitres, neuf mondes sonores dans lequel l’auditeur se déplace comme s’il déambulait dans la ville vide. Pour chacune de ces parties, nous sommes partis des matières sonores brutes, fragiles,apparues grâce au silence de la rumeur de la ville. Nous avons alors déployé des musicalités tirées de la transformation de ces matériaux sonores. Tout au long de nos captations pendant le confinement, bien que vivant depuis vingt ans à Toulouse, nous n’avons eu de cesse de découvrir un décor que nous ne semblions pas connaître.

Mathieu Guillin , pour « Al Amakine »

« Al Amakine », ravive les micro-histoires et les archives non-matérielles du Sahara au sud du Maroc, rendues invisibles.

Transmis oralement par les populations locales dans un langage poétique, ces témoignages relatent des événements politiques, culturels et sociaux importants qui se sont déroulés dans cet espace géographique et constituent une matière historiographique essentielle.

En collaboration avec des poètes et des citoyens-témoins, Abdessamad El Montassir cherche minutieusement les lieux porteurs de ces événements latents afin de les mettre en lumière.

En ré-activant ces récits méconnus, il ouvre un interstice inédit qui laisse émerger et se déployer une histoire alternative et endogène de ce territoire.

Création sonore de Matthieu Guillin, compositeur, réalisée pour l’installation « Al Amakine » d’Abdessamad El Montassir. Composée originellement sur un système 8.1.

Coproduction avec Abdessamad El Montassir, Le Cube – independent art roomcc Carte Blanche par Al Safar, l’Institut Français du Maroc, l’IMéRA avec l’aide du Labex RFIEA+, le gmem-CNCM-Marseille et la plateforme CHRONIQUES, soutenue par la Région Sud, la Ville de Marseille et l’Institut Français à Paris, coordonnée par SECONDE NATURE et ZINC .

Poésies : R’wijel Wel M’birik, Sid Ahmed Wel M’liha, Baibouh Wel Elhaj, Badi Wel M’hamed Salem – Voix : Wel Sidi

Cette émission a été produite et réalisée par Muriel KS , présentée avec Elena Rodriguez de Campus FM . Merci à Francesca Bolognesi, en charge de la programmation de Radiophonie, pour l’invitation , à François Berchenko pour la réalisation, et Athena pour la coordination et l’accueil formidable.