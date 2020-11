Récréation sonore : La Maison #2 // 29 novembre 2020

Pour cette seconde émission de notre cycle consacré à » La maison », nous voici partis à Gennevilliers, plusieurs dizaines d’années en arrière.

Il y est question de maison, de quartier, et surtout d’enfance .

« Histoire de ma cité », un documentaire de création sonore de Esther Laurent-Baroux & Némo Camus.

55 ans et 1,7 km séparent l’enfance à Gennevilliers

de Salah, Ali, Mohamed et Zohra

passée à la cité de transit du Port,

de celle de Yousra, Hugo et Sana qui grandissent aujourd’hui au Luth.

Ces deux générations, en portant un regard l’une sur l’autre, évoquent l’âge de l’enfance et ses enchantements, esquissant les traits d’une mémoire collective de ce morceau de banlieue marqué par l’histoire coloniale française.

À partir d’un recueil de textes intitulé « Vivre en cité de transit», écrit en 1983 par les élèves de la classe de CM2 de l’école du Port, Esther et Némo sont allés rencontrer des élèves aujourd’hui à l’école Diderot de la cité du Luth à Gennevilliers.

C’est ainsi que se déploie le cheminement de cette pièce : des enfants, issus pour la plupart de l’immigration portent un regard et des mots sur les cités de transit, construites il y a 50 ans, à quelques centaines de mètres des HLM où ils grandissent.

Histoire de ma cité a été réalisé sur une invitation de *Duuu Radio en résidence à Gennevilliers.

Après un premier film ( 7 moments de danse -2018), Esther Laurent-Baroux explore la voie de divers projets filmiques et radiophoniques.

Né en 1994, après des études de cinéma et de sociologie, Némo Camus est actuellement étudiant en Réalisation Radio à Bruxelles .

Cette émission a été produite et présentée par Muriel KS et François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.