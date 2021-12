Récréation sonore: petites conversations // 26.12.21

© Benoît Guillaume

En ces temps d’élections présidentielles, les idées qui propagent la peur de l’autre saturent l’espace public en France, et souvent sans aucune analyse. Récréation Sonore a voulu occuper cette heure d’émission avec les voix de ceux qui y sont stigmatisés et cela, à travers une écoute autre que celles des médias, qu’ils soient d’un côté comme de l’autre du spectre politique. Face au grand remplacement, prêter l’oreille à de petites conversations, pour ainsi dire.

Pedro – Claire Veysset, 2017

Contribution à la Semaine de lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations de JET FM, radio nantaise.

Prix Petites Ondes 2018 (Longueur d’ondes – Brest)

Claire Veysset est documentariste vidéo et sonore, diplômée du master Écriture et réalisation documentaire Créadoc (Angoulême) en 2016 ; elle y entreprend un apprentissage du documentaire et de la création sonore, formes d’expressions des plus immersives et suggestives. Son parcours antérieur en géographie marque son travail documentaire, et l’encourage à se poser des questions sur la notion de territoire et nos rapports à l’espace.

Vie de chantier – Ella Bellone, 2021

« Automne 2021, L’Houmeau, Angoulême.

200 appartements doivent être construits, des hommes s’y attèlent. Je voulais comprendre comment on vit dans un chantier permanent, au sein de bruits qui ne cessent jamais. Mais ces hommes ne sont pas là pour vivre : ils travaillent. C’est ce que m’a exprimé Fouad, un peintre égyptien de 27 ans qui tâche, avec quelques gestes et peu de mots, de se construire une vie. »

Ella Bellone est étudiante en documentaire sonore au master Créadoc.

Café des arabes – Linda Kebdani, 2012

“St-Gilles (Gard), aux portes de la Camargue, est célèbre pour le score du Front national et de Gilbert Collard. Ici le Café des Arts est surnommé le ‘café des Arabes’, il accueille les vieux travailleurs retraités et leurs enfants français. Entre baby-foot et jeu de cartes, une certaine histoire de l’immigration maghrébine résumée en sept minutes : travail, racisme, chômage, délinquance, discrimination… jusqu’à une ‘intégration’ inattendue !” (Arte Radio)

Linda Kebdani est journaliste et reportrice documentaire à Radio France et Arte Radio.

Si je reste – Jimmy Kirnisky, 2018

“Je viens d’emménager dans cette nouvelle ville, Angoulême, et je me promène un peu partout. Au fil des rencontres j’échange avec Hakeem et Lassana, ils m’accompagnent dans mes promenades, nous nous découvrons et nous nous questionnons sur nos parcours de jeunes adultes. Qu’est-ce que c’est de vivre là où on a grandi ? Que faire de cette envie de bouger et d’explorer les ailleurs. » (Projet de fin d’année, Master Créadoc)

Diffusé au Festival Longueur d’Ondes 2019 (hors compétition) et à l’émission INOUÏE, février 2020.

Après un passage dans les métiers de l’événementiel et de la musique puis des études en production audiovisuelle, Jimmy Kirnisky passe de l’autre côté du poste de radio en s’initiant au documentaire au master Creadoc. Aujourd’hui, il coordonne le projet de radio locale zaïzaï à Angoulême, écrit et réalise des documentaires en Nouvelle Aquitaine autour des questions territoriales et sociales.

La France aux crampons – Pascale Pascariello, 2011

“Une fois encore, “l’affaire des quotas” souligne le poids des représentations de race et de classe qui dominent la société française, dans le foot comme ailleurs. Analyses bien senties de Vikash Dhorasoo, ancien joueur international, et de Nicolas Hourcade, sociologue, sur fond d’archives racistes rigolotes.” (Arte Radio, archives ina, chanson Bou-dou-ba-da-bouh de Félix Mayol, 1913)

Pascale Pascariello travaille pour le service enquête de Médiapart. Pour « un micro au tribunal », elle s’est immergée deux ans dans les tribunaux de Pontoise et Nanterre. Elle a longtemps travaillé pour France Inter et pour France Culture. Elle a produit de nombreux reportages documentaires pour France Culture et Arte Radio, comme la série « Les braqueurs » ou des portraits tels que « madame riche« .

Merci à Benoît Guillaume, illustrateur et auteur de bande dessinée, de m’avoir autorisée à utiliser son dessin fait lors de la finale Algérie/Tunisie du 18 décembre 2021.