Récréation Sonore : Marie Hélard-Garcia « Léon Tome 1 » // 22/01/2023

Récréation Sonore reçoit Marie Hélard-Garcia, vidéaste qui s’intéresse également au son. Sa passion, c’est le réel et elle aime par-dessus tout raconter la “vie des gens”. Elle vient nous présenter Léon Tome 1, œuvre quasi biographique entamée il y a près de quatre ans, peu après la naissance de son neveu, et qu’elle aimerait poursuivre, dit-elle, dans un sourire, jusqu’à ses 18 ans… Une pièce toute en finesse, pleine de paroles et de sons, et dont le fil conducteur et narratif est l’évolution de Léon et l’évolution de leur relation à tous les deux.

Merci à Marie Hélard-Garcia, dont vous pouvez découvrir le travail audiovisuel et sonore sur son site mariehelard.fr

Cette émission a été produite par François Bordonneau

