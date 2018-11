Récréation sonore / Les poupées russes / 02.12.18

Les poupees russes

Laurence Ellena

Écoute suivie d’un entretien avec la réalisatrice

Ce dimanche à 18h dans Récréation Sonore, nous écoutons les poupées Russes, le documentaire d’une réalisatrice débutante, Laurence Ellena, étudiante au CREADOC d’Angoulême, mais aussi sociologue, maîtresse de conférence à l’université de Poitiers.

"Chronique d'une fille qui cherche"

Cette pièce audacieuse est à la fois un journal, un roadmovie, et un essai radiophonique. Laurence la décrit elle-même comme la « chronique d’une fille qui cherche ». Jouant sur la subtile frontière entre l’humour et l’angoisse, elle se lance dans une enquête sur la « sensation d’infini » et met ses amis à contribution. Le rythme est celui d’une course, qui nous fait rebondir au gré de sa fantaisie d’un trajet en voiture à un déjeuner entre amis, où l’on prend soudain le temps d’une conversation philosophique. Et de fil en aiguille, en cherchant l’écho de son vertige chez les autres, Laurence Ellena tisse une petite anthropologie du rapport à la mort.

Les rebonds anarchiques de ce documentaire donnent à entendre l’originalité d’une forme de pensée, d’une forme de vie, celle de son auteure. Par son approche de l’écriture sonore, Laurence fait du bien à nos oreilles habituées à des styles plus sages.

Entretien

En deuxième partie d’émission, Laurence Ellena nous accorde un entretien téléphonique.

L’occasion de l’interroger sur la fabrication des « Poupées russes » et sur son rapport au documentaire sonore (qu’elle découvrait l’an dernier au CREADOC).

Comment aborder un sujet à la fois métaphysique et intime en documentaire ?

Face à ce vertige, quelle fonction peut avoir la création ?

Quel rapport à l’art Laurence a-t-elle en tant que sociologue ?

Que peut dire le documentaire – et ses glissement vers la fiction, vers le « lointain intérieur » – de notre rapport au monde, qui échappe aux sciences sociales ?

Présentation, réalisation de l’émission : Fanny Dujardin

Musique : Yann Marc, aka Yann Cello Solo, à retrouver sur soundcloud.

Photo : Laurence Ellena

Liens :

Les poupées russes, documentaire sonore de Laurence Ellena, avril 2018, CREADOC, Angoulême (25mn).