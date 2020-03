Récréation Sonore : Les archives #3 //15.03.20

Dernier épisode du cycle sur Les Archives, cette émission se plonge dans les archives sonores, celle d’un journal sonore rural , et celles épistolaires d’une correspondance de guerre.

Nous écouterons d’abord deux oeuvres de Glenn Besnard puis de Catherine Robin qui résonnent comme des archives contemporaine ou ancienne, chacune à sa manière.



Le journal du Mené



Glenn Besnard nous invite à écouter les sons, les ambiances et les voix de son village breton du Mené . Il restitue le paysage de son village, de ses habitants, de son environnement végétal et animal

Il a conçu ce projet après un stage de Field Recording avec Felix Blume dans le cadre de Phonurgia, et explique à Marcela comment il l’a conduit.

Lettres à Alice



Catherine Robin nous conduit dans le département de la Marne, le 15 juillet 1918. A qui, à quoi pensaient-ils ces poilus au lendemain de la fête nationale après quatre interminables années de guerre ? ll y a 100 ans, mon arrière grand-père envoyait presque chaque jour mots, dessins, photographies parfois, à sa femme et ses deux filles.

Ce sont ces mots que j’ai voulu faire entendre, un siècle plus tard après qu’Émile, de son écriture gracieuse, les a adressés à sa chère Alice. Un tendre merci à Jean-Philippe Marie d’avoir découvert ces trésors et de m’avoir prêté sa voix.

Puis Muriel KS propose un « Sproposito » d’actualité , qui relaye l’inquiétude et la protestation d’historiens, chercheurs et archivistes concernant l’accès aux archives contemporaines.

Merci à Anais Kien du Journal d’histoire de France Culture pour la synthèse éclairante.

Pour plus d’information et action sur ce thème : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-nous-dénonçons-une-restriction-sans-précédent-de-l-accès-aux-archives-contemporaines

Nous terminerons ce soir avec la 5è capsule sonore du Collectif Lundi Soir sur la création sonore qui nous invite au festival belge « Ear you are », organisé par l’ACSR, l’Atelier de Création Sonore et Radiophonique.

Ils y ont rencontré Félix Blume, qui nous parle de paysage sonore, d’écoute collective, de respect du son dans une interview passionnante.

Felix Blume, qui est ainsi le « fil rouge » de cette émission, de Glenn Besnard à Lundi Soir.

Le 29 mars prochain démarre un nouveau cycle concernant « L’invisible ». L’émission sera réalisée par François Bordonneau, avec au programme le documentaire « Port au Prince, chercher la vie » qui montre comment les habitants de la capitale se relèvent du tremblement de terre de 2010 et de l’extension anarchique de la ville qui a suivi. Bref, comment ils « cherchent la vie » – a priori invisible – sous les décombres, au sens propre comme au figuré…

Cette émission a été préparée et réalisée par Muriel KS et Marcela.

Bonne écoute !