Récréation Sonore: le Repas #3 // 3 Janvier 2021

Ce premier dimanche 2021, l’équipe de Récréation Sonore vous souhaite une excellente nouvelle année. Inutile de souhaiter que 2021 soit meilleure que 2020, çà peut difficilement être pire . Bien que les fêtes soient passées, nous continuons jusqu’au 10 janvier à parler de de repas et de nourriture…

Nous allons ce soir frissonner sur “Mange moi”, une fiction sonore nordique de Luvan . Elle nous emmène dans la montagne du Nord Suédois, suivre Annah en fuite. Ayant ainsi eu faim, nous ferons un tour chez Drouant, où nous attend Hervé Marchon, qui a tendu son micro, entre deux casseroles, au futur Goncourt avec “Michel Houellebecq: non, je n’ai pas déjeuné”. Puis nous dégusterons “Manger français” , une pièce de Jérôme Thorel qui épingle la double ambition de la gastronomie française: être à la fois ancrée et internationale. Enfin nous terminerons par un Sproposito d’après fêtes , que Muriel KS a spécialement concocté pour vous.

Fiction sonore : Mange-moi, de Luvan

Annah, adolescente anorexique internée dans un institut du Jämtland suédois,s’échappe dans la montagne pour y mourir de faim. Une infirmière d’origine sami (lapone) se lance à son secours. Au cours d’une tempête, tandis que l’infirmière se réconcilie avec sa culture, Annah s’abrite dans un refuge de haute montagne… Où un mystérieux garçon semble décidé à la dévorer.

Texte et réalisation: Luvan. Prise de son, montage et mixage: Yvan Hanon. Musique : Florence Cayron et Thomas Giry, avec des instruments conçus par Jean-Paul (DJP). Chants traditionnels : Margareta Winka, Anamaria Johanson. Texte et voix en suédois : Johanna Weissenrieder . Comédiens : Octavie Piéron, Heike Kossmann, Angela Monteiro. Voix: Steffan Sattler, Bruno Marin, Sara Doke, Ayerdhal et luvan. Production : Une co-production de l’ACSR et de la RTBF.

Historienne de formation, Luvan a vécu en Afrique, dans le Pacifique, en Chine et en Scandinavie avant de s’installer en Belgique. Passionnée par le son et les matières orales, elle écrit pour le théâtre et pratique la performance. Le texte de Mange-moi , sa première fiction radio, a été publié dans le recueil du CRU , aux Editions de La Volte. Ces dernières années, elle se consacre entièrement à l’écriture. Son dernier roman, Agrapha, est paru en Septembre 2020, vous pouvez en écouter ici un court extrait .

Histoires vraies

Hervé Marchon est journaliste. Po ur Libé , il faisait en 2010 un reportage dans les cuisines du restaurant parisien Drouant. Il était donc au sous sol, loin de la foule des journalistes qui attendaient nombreux la nomination du Goncourt.

Ledit Goncourt, Michel Houellebecq a demandé à passer par les cuisines pour éviter la foule des journalistes. Il a grimpé l’escalier de service, celui des livraisons, très raide, depuis la rue. Posté en bas, Hervé Marchon a recueillie la première déclaration du nouveau prix Goncourt, déclaration historique : « Michel Houellebecq: Non, je n’ai pas déjeuné ».

« Mangez français » : la vie est une farce !

L’UNESCO a inscrit le repas gastronomique des Français sur la liste convoitée du ‘patrimoine culturel immatériel’. Notre secrétariat au commerce extérieur en profite pour lancer une grande campagne internationale ‘So French, So Good’ pour fourguer nos fromages. C’est de saison : produire français, acheter français… Mais ce n’est pas du goût de l’UNESCO, qui pourrait bien revoir sa position. Quand le patrimoine immatériel est à vendre bien avant la start up nation !

Une création de Jérome Thorel pour Arte Radio. Mise en onde et mix : Samuel Hirsch.

Sproposito

Un « sproposito » est « une brève parole hors de propos/ mal à propos dans une conversation, dans le fil d’un discours ».

Sproposito, c’est une rubrique de Muriel KS, de l’équipe de Récréation Sonore qui propose pour l’émission un collage hétéroclite, musical et sonore, préparé spécialement pour cette période d’après fêtes à base de bicarbonate, de foie gras et d’alcool. .

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.