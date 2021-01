Récréation Sonore : le Repas #3 // 17 Janvier 2021

Ce soir, nous concluons notre cycle consacré au repas. La semaine prochaine, 24 janvier et jusqu’au 7 février, nous vous proposons trois émissions sur le thème de la famille. Au programme de cette émisison : un kebab, un bon kebab, avec du pain, de la viande, des légumes et une sauce…

Les légumes, on les ramasse, bien mûrs, au potager, par exemple dans ces potagers bretons où les salariés et bénévoles de l’Écomusée des Monts d’Arée – c’est en Bretagne – sont allés balader leurs micros… On écoute « Papotages dans le Potager », une production Oufipo/Longueurs d’Ondes – Ecomusée des Monts d’Arrée, réalisée en 2015.

Dans le potager, on a trouvé notamment des oignons et c’est le créateur sonore et musicien Yves Zysman qui s’est chargé de les cuisiner. On écoute… « Oignons ».

Pour faire la sauce blanche, il faut du yaourt à la grecque, des herbes, de l’ail, du citron… Et si on essayait de la relever avec un bouillon Kub ? Pour « Histoires de cubes », Aude Rabillon a posé ses micros dans une épicerie dont les clients lui ont expliqué toute la magie de ce petit cube d’assaisonnement.

Enfin, nous obtiendrons notre kebab, selon la recette de Jafar, qui tient le “meilleur Kebab d’angoulême”. « De la neige en Eté » est le portrait de Jafar, signé Zineb Soulaimani.

Musique électroacoustique

A la toute fin de cette Récréation Sonore, nous écouterons « Astre de la Gorge », pièce musicale de Julie Mondor, qui fut élève du studio d’électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Malgré le titre qui pourrait prêter à confusion, cette pièce ne s’inscrit pas dans la thématique du repas. “Un voyage au cœur d’une intimité qui pourtant nous est étrangère. Comment le si proche peut être si loin ?”

Cette émission a été préparée et présentée par François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.