Récréation Sonore : Le blanc, marketing & +//20.01.2019

Première Récréation Sonore d’équipe de l’année 2019 !

Dans un but de création 100% maison, nous avons proposé « le blanc » comme point de départ. Julie Maréchal s’en est inspirée et a créé un documentaire de 10 min :

« Le blanc, le pigment blanc révèle la lumière, les autres couleurs viennent l’habiter, le colorer et le recouvrir, pour enfin disparaître. Il est le début, toujours aux prémisses des œuvres d’arts : L’écran de cinéma, la page blanche de l’écrivain, la toile vierge du peintre, et le blanc sonore en ce qui nous concerne… Comment donc exprimer cette absence ?

En ce début d’hiver, où l’on préfère s’enrouler dans ses nouveaux draps, voici un petit documentaire avec un ancien médecin ayant travaillé pour les bases polaires des terres australes. Nous irons donc à la rencontre du continent antarctique (pôle sud !) pour tenter de comprendre cet univers où le blanc est omniprésent. Un long voyage dont le but sera de capter le vide, l’absence et enfin révéler cette couleur blanche. »

Et comme il est désormais de coutume une fois par mois, vous retrouverez nos rubriques :

Bonjour l’ambiance ! de Joachim Poutaraud Le marketing sonore, la musique d’ambiance en magasins.

« Qu’elle soit commerciale, thérapeutique ou purement contemplative, le but de la musique d’ambiance en magasins n’a jamais vraiment été d’être écoutée. Mais alors à quoi sert-elle ? Les gens auraient-ils peur du silence ou s’agit-il simplement d’un cache-misère ? Revenons sur les principales thématiques du marketing sonore, un des acteur constitutif de l’environnement sonore des espaces de vente.

Avec les témoignages de l’agence Sixième Son (identité sonore et production musicale), Alain Goudey (professeur associé de Marketing à NEOMA BS) et Jean-François Lemoine (professeur à l’université Panthéon Sorbonne Paris 1 en marketing expérimental). »

Cabinet de curiosités sonores

A mermaid Is On Air – 10’50, Anna Raimondo, 2016 (Commisioned by Maria Andueza for RRS (Radio Reina Sofia), co-produced by Kunst Radio & Radio Revolten.

Sound effects: Céline Bernard. Sound mix: Jeanne Debarsy

Pochette surprise

Proposition d’accroche « Une photo avec une subtile nuance de gris est la garantie d’un beau noir et blanc, gage d’un grain de toute beauté. A l’image de la pochette qui illustre l’album « Rain Dogs » de Tom Waits

sortie en 1985. C’est le chanteur-troubadour qui l’a choisi lui-même. Il a pour cela puisé dans un livre du photographe Suédois, Anders Petersen, sorti en 1978, pour un travail effectué au début des années 60, Le café Lehmitz. C’est toute l’histoire de la pochette du jour ».

En dernière partie d’émission nous vous présentons deux lauréats du concours de création sonore Oreilles Curieuses

Le troisième prix « Le monde s’éprouve » sur le thème « Interférences » de Fanny Testas & Lola Barrett.

Le prix d’honneur « Qui se bat contre qui » sur le thème Soul Survivors de Nina Beltram.

Cette émission a été préparée et présentée par Marcela Lopez Romero, avec l’aide d’Abi Mc Neil, Julie Maréchal, Joachim Poutaraud et François Bordonneau