Récréation sonore : La Ville # 1 // 25 octobre 2020

Voici la première émission du second cycle de cette saison 2020-21 : jusqu’au 15 novembre on parle de la ville.

C’est un voyage sonore et presque uniquement sonore : on n’y entend pas de voix autres que celles des personnages que Sophie Berger a croisé. A Dunkerque, pour réaliser « Dunkerque », que nous écoutons ce soir, Sophie Berger s’est baladée avec ses micros, nous faisant entendre les tourbillons du vent, le claquement des drisses sur les mâts métalliques, les courses de vélos, de la musique, des ballons de basket… Il y a de l’air et de l’espace : on en ressentirait presque la mer, la brise et la limpidité du ciel. Cette création est, plus que jamais, à écouter au casque. On s’y délecte de bruits et de rencontres, de sons trafiqués et de mixages donnant naissance à des images impossibles de la ville, comme dans un rêve… Le tout guidé par quelques mots, simples et nets de l’auteure.

Musique électroacoustique

Ce moi-ci, le Studio d’Électroacoustique du Conservatoire de Pantin a répondu à notre thématique avec brio : « Symphonie du Klaxon », de Benoît Déchaut est une pièce musicale à base d’avertisseurs enregistrés au Vietnam.

Cette émission a été produite et présentée par François Bordonneau. Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.