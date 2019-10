Récréation Sonore : LA NATURE #3 // 27.10.19

Troisième et dernière émission de notre cycle consacré à la nature. C’est un voyage sonore tendu entre ciel et terre, entre humain et animal que nous vous proposons avec ces documentaires.

Dans Rester en Tete (2015) de Nicolas Mayeux, nous partons à la rencontre de la colombophilie avec trois passionnés pour y découvrir leurs savoirs, leurs méthodes, leurs secrets alors que se questionnent en filigrane la projection anthropomorphe des éleveurs de pigeons voyageurs ainsi que les relations de compétitivité qui animent notre monde contemporain.

Ensuite, qu’il inspire angoisse ou dégoût chez les humains, le cafard ne le sait que trop bien. Eve Marie Bouché nous emmène écouter Le cri du cafard (2017), une réalisation sonore effectuée lors du stage « nouvelles fictions sonores » auprès d’ Alexandre Plank et d’Antoine Richard en Juillet 2017. La bestiole s’efforce pourtant de sourire, de booster son capital sympathie… Plutôt que de chercher à tout prix à l’occire, ne pourrait-on s’en faire un ami ?

Ensuite, Muriel KS vous propose Sproposito, une nouvelle séquence de Récréation sonore.

Prenant la forme d’un collage musical et sonore inspiré par le thème du mois. Muriel recompose à sa manière un « sproposito », c’est à dire un propos hors de propos.

Muriel travaille depuis un an avec Julien Sarti (prix d’art sonore de Phonurgia nova 2018) sur l’émission « La soupe primitive » sur Radio Mega (91.2 à Valence). Ils dénichent des sons, musiques, bruitages, émissions en tout genre.

Enfin, on s’arrête pour « 5 minutes de musique électroacoustique expérimentale« , à l’écoute d’ « Ornithologos » (littéralement « discours d’oiseaux »), de Camille Lacroix.

Une fois par mois, nous vous proposons quelques minutes de ces musiques. Elles collent parfaitement avec l’univers de récréation Sonore, avec notre partenaire, le Studio d’électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Animé par Marco Marini et Jonathan Prager, ce studio est un lieu d’expérimentation où, depuis 1972, des élèves venus du monde entier apprennent chaque année la composition de pièces électroacoustiques, ainsi que leur interprétation « live ».

Pour découvrir l’adaptation du documentaire de Nicolas Mayeux en court métrage d’animation:

“Vifs” (par Nicolas Mayeux)

et le site de son association Saxifraga

Cette émission a été produite et présentée par Abi McNeil et Vanessa Vudo, avec l’aide de François Bourdonneau.