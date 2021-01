Récréation Sonore : la Famille #2 // 31 Janvier 2021

Une Récréation Sonore – toujours consacrée à la famille – où l’on entendra essentiellement des voix, celle d’une fratrie de dix adultes se souvenant de leur enfance, celle d’une famille, pendant le premier confinement, celles des multiples personnages écrits et interprétés par les membres de l’Atelier Théâtre de la Compagnie Dire et Ouïr.

En famille

« J’ai trente ans et une grande famille que je ne connais pas. Une grand-mère de cent-quatre ans qui a dix enfants et que je vouvoie. Une tribu où le silence est d’or, où la parole n’est pas d’argent. Les souvenirs de ces enfants devenus adultes surgissent par bribes. » Voici le texte qui accompagne “On ne va pas Epiloguer”. En 2013, dans sa première tentative documentaire, Julie Berthier faisait se croiser les paroles de ses dix oncles et tantes, autour de la figure de leurs parents – et de leur mère centenaire –, pour évoquer les souvenirs d’une enfance bien particulière et de cette fratrie quelque peu disjointe…

Julie Berthier, qui a produit notamment plusieurs documentaires sur la famille et le couple pour France Culture, est notre invitée.

Des rires et des cœurs

Un fond tiré d’un “vieux vinyle présentant des échantillons sonores caractéristiques de pathologies cardiaques”, des rires, des voix… Maycec, élève en deuxième année du Studio d’Electroacoustique du Conservatoire de Pantin, nous propose “Joyeuse Arythmie”, une pièce qui évoque la vie familiale, qu’elle a composée et enregistrée spécialement pour cette émission.

Maycec est également notre invitée.

Cinq visions de la famille

Pour la deuxième fois, l’atelier théâtre de la Compagnie Dire & Ouïr a planché pour Récréation Sonore : sur le thème de la famille, la compagnie s’est donné pour contrainte “papa, maman et moi”. Le résultat tient sur cinq saynètes, toutes très différentes, tantôt comiques, tantôt tragiques, tantôt poétiques, tantôt sportives, à table, en bateau ou par téléphone… Avec Alice Bellefroid, François Bordonneau, Corinne Frimas, Isabelle Gozard, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel et Delphine Zingg.