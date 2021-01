Récréation Sonore : la Famille #1 // 24 Janvier 2021

Aujourd’hui, nous ouvrons notre nouveau cycle sur la famille, qui durera jusqu’au 14 février.

Vaste sujet , sur lequel aujourd’hui nous écouterons aujourd’hui parent, enfant, ancien enfant et enfant en devenir..

Nous écouterons d’abord “Consistance de lien”, un documentaire sonore de création de Elphège Berthelot, qui aborde sous un jour particulier les liens de parentalité qui se tissent entre enfant et parent non géniteur.

Consistance : nom féminin qui décrit le degré plus ou moins grand de solidité ou d’épaisseur (d’un corps).

Ici, je m’interroge sur la consistance du lien que l’on peut tisser ou détisser, alimenter ou délaisser, dans l’espace d’une relation enfant/papa non géniteur.

À partir de mon histoire, je vais à la rencontre d’autres vécus et cherche à croiser certaines des questions qui m’habitent…

Elphège Berthelot, Mars 2020.

Dans le tiroir, de Léa Minod

Devenir mère, de Léa Minod

Souvent la famille démarre comme cela : une grossesse pour la première fois, un accouchement, et la vie est chamboulée. Aujourd’hui, Awalou s’appelle Awa, elle a deux ans, je suis devenue mère, famille, parent. Tout va bien, tout tangue. Voici, quelques bribes du journal intime de cet ouragan, ma grossesse.

Léa Minod, Janvier 2021

L’amour c’est comme un pétard

« C’est quoi l’amour pour vous ? »



Fabien Arca a posé cette question à un petit groupe d’enfants réunis dans un centre de loisirs aux vacances de la Toussaint: collectivement ils ont imaginé et construit ce petit « documenteur ». Entre fiction et documentaire, les enfants se sont rapidement prêtés au jeu et livrés au micro. Fabien Arca a ensuite monté cette matière sonore pour rendre compte de ce qui s’était passé le temps de ces quelques jours. Le « documenteur » a fait l’objet de séances d’écoute dans des médiathèques de la région.

Cette émission a été préparée et présentée par Muriel KS.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.