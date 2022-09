Récréation sonore : Jef Klak, Pour qui chante le coq ? // 25.09.2022

Pour la rentrée de cette nouvelle saison de Récréation Sonore, nous partons loin vers l’Ouest, pour un western ébouriffant proposé par le collectif Jef Klak .

C’est Emilie Mousset, créatrice sonore, membre du collectif , qui nous a parlé de cette oeuvre et raconté l’aventure de son écriture et sa réalisation collective .



» Ce matin-là, les cow-boys Birdy et Goody ont manqué l’aurore. Levés de mauvaise botte dans la moiteur du midday, les voilà sans nouvelle du bien-nommé Ritchie, chanteur à grande crête, horloge flamboyante, annonciateur du point du jour. Mais où est-il passé ? Deux balles de fusil si c’est cette saleté de renard ! Face à une shérif dépassée par les évènements, Birdy et Goody, entourés de tou.te.s les habitant.e.s, doivent bientôt se rendre à l’évidence : les animaux sont partis !

Que devient la dernière espèce dans le silence des grandes plaines de l’Ouest ?

Jef Klak, c’est un collectif qui édite une revue papier annuelle accompagnée d’un disque de création sonore. L’objectif ? Aller chercher du politique là où il se terre, accueillir de nouveaux langages, mélanger les styles, se moquer du vrai pour lui préférer l’intense…

Pour créer, il faut savoir jouer y compris avec les contraintes : une comptine sert de fil conducteur à Jef Klak , chaque numéro de la revue a un thème dans l’ordre de Trois p’tits chats – Marabout, Boud’fit celle, Selle de ch’val, Ch’val de course, etc. Et chaque thème est déplié selon les questions sociales et esthétiques qui y sont posées : Marabout aborde la magie, les relations entre croire et pouvoir, Bout d’ficelle explore les tissus – urbain, organique, textile –, les nœuds, les coutures…

Selle de ch’val, dont est extrait « Pour qui chante le coq ? » explore les relations entre espèces, humains et animaux : « Jef Klak est un humain dont la vie croise sans cesse celles d’autres espèces animales, que ça lui plaise ou non, que ça l’intéresse ou pas. »

Le dernier numéro « Feu Follet » est paru en avril 2022 et s’intéresse aux liens entre vivant.es et mort.es. Il se trouve en librairie ou est à commander ici

Merci à Emilie Mousset pour sa réactivité et sa disponibilité.

Cette émission a été produite et réalisée par Muriel KS.