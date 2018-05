Récréation Sonore : Emission d’équipe 100% fait maison ! 27.05.18

Au « refuge des X » – location de vacances – sur la grande table de ferme, un épais cahier dont les pages sont couvertes de mots, tracés par des dizaines de mains. Les mains de vacanciers contents de leur séjour au bord de la rivière, dans cette maison campagnarde très bien équipée, où « la vaisselle et belle et les hirondelles nombreuses ». On ne manque pas de mots pour vanter la gastronomie locale ainsi que le sens de l’accueil de M. et Mme X, les propriétaires. Même les chiens sont contents ! Avec les voix de Laurence et Anthony.