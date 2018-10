Récréation Sonore: Demain s’ouvre au pied de biche//04.11.18

Ce dimanche, nous vous proposons un voyage en utopie, un docu-fiction plein d’énergie, de fantaisie, de réflexion(s), d’invention(s)… « Demain s’ouvre au pied de biche », lauréat du prix « Fiction francophone » aux derniers Phonurgia Nova Awards, est le résultat de la rencontre entre Alexandre Plank, réalisateur de documentaires et de fictions radiophoniques et les élèves d’une classe de 1ère L du lycée Jean-Marie Lebris de Douarnenez. Une grande bouffée d’air frais !

« Demain s’ouvre au pied de biche »

Entre février et mai 2017, dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire financée par la région Bretagne, le festival Longueurs d’Ondes m’a invité à passer une quarantaine d’heures au lycée Jean-Marie Lebris de Douarnenez, pour créer avec les élèves de la classe de 1ère L de Madame Le Cléac’h une émission à mi-chemin entre le documentaire et la fiction radio. Ensemble, période oblige, nous avons décidé de travailler sur l’élection présidentielle… mais sur une élection qui n’auraient pas eu lieu. Pas à «Douarn» en tout cas. Car c’est à partir d’une brèche que les lycéens ont tenu à imaginer leur avenir : à Douarnenez, ville militante et indocile s’il en est, les bureaux de vote n’auraient pas ouvert et les habitants n’auraient pas voté. Tout simplement. Pas par abstentionnisme apathique ou désengagement politique, soyons clair, mais avec en tête l’intention d’esquisser une alternative, de tracer les premiers plans d’une communauté à venir et de rêver à la manière dont 14000 habitants pourraient ensemble bricoler une utopie version breizhat.

Interroger la ville

Pour les besoins de la cause et ceux de notre fiction-sécession, les ados, magnéto en bandoulière, sont allés au-devant de dizaines de personnes et leur ont demandé : qu’est-ce qu’on pourrait construire ici, ensemble, maintenant ? Pendant des jours, ils ont sillonné leur ville, interviewé des matelots et des historiens, des éducateurs et des architectes, des experts en énergies renouvelables et des grossistes en spiruline, des militants de la Vélorution, des véganes et des libraires anars, des demi-dieux du kouign-amann, des guérilléros des jardins partagés, des briscards de maison retraite et même un ancien PDG de Petit Navire…

De toutes ces rencontres est née un bout d’histoire, écrite avec leurs mots. Bordélique à souhait évidemment et pas toujours bien enregistrée. Mais débordante d’espoirs et de lucidité. Après de très longues discussions nous avons décidé d’appeler notre émission DEMAIN S’OUVRE AU PIED DE BICHE : parce qu’on s’est dit que quand on a les bons outils en mains, l’avenir est peut-être un peu moins sombre qu’il n’y parait.

Alexandre Plank

Demain s’ouvre au pied-de-biche» est une pièce écrite et réalisée par Chelyann Ahamada – Servane Baudouard – Hugo Bosser – Angélina Breton – Gaëdig Chanard – Liza Claquin – Saskia Corlu – Manon Core – Louise Donnart – Alexandre Duverger – Bertille Gadot – Marlène Khlelef – Annaëlle Klessa – Bastien Leberre – Julie Lohro – Louna Manach –Laura Maze – Lisa Moan – Sharon Moan – Jasmine Mouzin – Alexandre Plank – Aïda Rondeau – Matéo Zanantsoa. Mixage : Victor Blanchard

Cette Récréation Sonore a été réalisée et présentée par Elsa Fievez, avec la complicité de François Bordonneau.