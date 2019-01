Récréation sonore/ De la magie pour 2019 /13.01.19

Bienvenu dans la première Récréation sonore de l’année 2019!

Pour fêter cela nous vous proposons deux créations sonores merveilleuses qui traite justement du merveilleux et de la magie.

Le premier est un documentaire s’intitulant Escamoteur de Cabirira Chomel. Nous irons à la rencontre d’un magicien un peu lunaire, qui voyage dans l’espace et lévite sous nos oreilles ébahies!

Ensuite nous écouterons Come Come de Isabelle Dumont et Candy Saulnier. Elle nous offre par cette fiction un voyage onirique où nous serrons happés par le chant des sirènes. Nous naviguerons à travers différentes histoires afin de mieux comprendre cette légende, qui à nos oreilles risque de sembler bien réelle.

Merci à l’Atelier de Création Sonore et Radiophonique pour ces deux productions.

Emission animée et réalisée par Julie Maréchal.