Récréation Sonore – Ce soir, on crée ! // 04.06.17

Une Récréation Sonore en plein cœur du processus de la création, avec deux pièces consacrées au “lent-et-long-cheminement-de-l’artiste-qui-cherche-et-recherche-sans-savoir-d’où-il-vient-où-il-va-et-par-où-passer”.

D’abord, chez l’artiste

On part d’abord au Couvent des Récollets, avec Etienne Noiseau, fondateur et directeur de la revue en ligne Syntone. Situé dans le 10e arrondissement de Paris, face à la Gare de l’Est, l’ancien couvent du XVIIe siècle sert aujourd’hui de résidence à toutes sortes de chercheurs – scientifiques, artistes…- qui viennent temporairement y élire domicile afin de réaliser un projet.

C’est le cas de Chantal Dumas, artiste sonore québécoise, qui a séjourné dans “la plus belle chambre du couvent” d’octobre à novembre, et qui en profita pour présider la dernière édition des Phonurgia Nova Awards (voir notre émission du 11 octobre dernier). Petits bruits et grands sons, voix synthétiques (“acousmatiques”) et interviews… entre séances de prise de son dans la ville et premières tentatives de montage, Chantal Dumas nous a offert l’opportunité rare de pouvoir assister à la “création en marche”.

Débutant un nouveau projet de pièce sonore, l’artiste a ainsi tenté de mettre des mots sur un processus mental qui relève, comme chacun sait, de l’instinct et de l’intime, qui fait primer la sensibilité sur la méthode, en se préoccupant le moins possible de technique…

Avec quelques extraits des “Petits Riens”, pièce électro-accoustico-concrète de Chantal Dumas (2010), à écouter en intégralité sur Sonosphère, ainsi que les sons enregistrés par l’artiste pendant sa résidence.

Ensuite, dans la salle de montage

On revient sur terre, avec Marcela Lopez-Romero, qui va tenter de se livrer à un “exercice de montage et de mixage”. Il faut d’abord définir un scenario et chercher des sons. Une fois ceux-cis trouvés, il faut les enchaîner le plus habilement possible et, une fois que la toile est tissée, il faut passer à l’étape du mixage.

Alors on joue du “gain” et du “fader”, du “pan” et des auxiliaires, afin de faire passer telle voix du placard à la l’église, et de transformer telle mouche en un monstrueux bourdon de trois mètres de long… bref : le lot quotidien de bien des amateurs de « cinéma pour l’oreille ».

Cette émission a été préparée par François Bordonneau et Marcela Lopez-Romero. Avec le concours de Chantal Dumas et la complicité d’Etienne Noiseau.