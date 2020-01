Récréation Sonore : « ce qui se cache sous » #2 // 12.01.2020

Ce qui se cache sous… : deuxième volet de notre thématique consacrée au secret, aux non-dits, aux tabous… ce soir avec Aude Rabillon, Sarah Horsport et Muriel KS.

« Remettre chaque chose à sa place »

Aude Rabillon nous raconte l’histoire d’Aline Courivault : vingt-deux ans après sa naissance, Aline apprend qu’elle porte le nom d’un homme qui n’est pas son père. Elle décide de briser un tabou familial pour retrouver sa véritable « enveloppe ». Rétablir l’erreur pour porter la bonne histoire.

« Personne ne naît deux fois »

La quête personnelle de Sarah Horsport, partie à la rencontre de trois personnes, trois proches, pour chercher à reconstruire ses souvenirs perdus. Ensemble, ils ont une enfance commune qui semble lointaine et irréelle, puisqu’elle s’est faite en Ethiopie. Quels souvenirs les proches de Sarah ont-ils de leur enfance commune ? Choisit-on ses souvenirs ou bien se sont eux qui nous habitent ? Accrochée aux souvenirs de ces trois personnes, Sarah Horsport saisit peu à peu des morceaux d’histoires qui entremêlent des petits et grands changements des identités.

« Les Cartes du Maréchal »

Une création de Muriel KS produite dans le cadre de l’école de radio Transmission.

Novembre 1940, les enfants des écoles doivent vendre des cartes du maréchal Pétain pour le compte du secours national. Un papa refuse que sa fille les vende et l’écrit dans un petit mot. Le frère s’attribue ce souvenir, puis bien plus tard dans sa vie, devenu psychologue et historien, écrit un article sur ce « souvenir volé ». L’enquête sur ce souvenir familial va révéler la fragilité et duplicité du souvenir, et sa contribution étrange au roman familial et à l’interprétation historique.

« Personne ne naît deux fois » et « Les Cartes du Maréchal » participeront au concours Petites Ondes du 17e Festival Longueurs d’Ondes, qui aura lieu du 4 au 9 février prochain à Brest.

Cette émission a été produite et présentée par Aurore Juvenelle.