Récréation Sonore : Carte blanche à Seham Boutata // 7 Novembre 2021

Deuxième carte blanche de la saison ! Le principe : demander à un.e auteurice de nous faire découvrir son univers sonore en nous partageant des œuvres qui l’ont particulièrement marqué.e. Pour cette émission, Seham Boutata propose une programmation imprégnée d’humour !



Seham est documentariste sur France Culture (Mon passé composé d’Algérie, L’Islam sur le divan, L’élégance du chardonneret et Alger rouge et panthères noires et quelques Pieds sur terre) et a récemment produit une série, « la CIté des hommes », pour Arte Radio. Elle est également autrice d’un récit littéraire La mélancolie du maknine (Seuil, 2020). Elle nous propose les oeuvres suivantes :

Frootch – Sarah Treille Stephani – 2019

Frootch c’est l’histoire de Sarah, hypersensible et timide. , qui tente de conquérir le monde, avec vous. Un micro caché au fond de son sac, Sarah nous embarque à tous ses rendez-vous professionnels ou amoureux, qu’ils soient foireux ou jouissifs. De ses soirées trop arrosées, ses déclarations gênantes à ses refus douloureux, on vit bien caché derrière elle, toutes ses petites victoires à ses grandes humiliations. Tous ces instants sont bruts, sans filtre. Dans cette épisode, vous assistez à sa vie de jeune comédienne qui tente tant bien que mal de se faire une place dans l’impitoyable monde du cinéma et dans le monde…tout court.

En mode Hawa – Ziad – 2021



Cet épisode est le premier d’une série qui est en cours de conception et d’écriture, écrite par Hawa et réalisée par Ziad Maalouf. On attend impatiemment 2022 pour écouter la suite. Diffusion exceptionnelle, donc !

Beaux jeunes monstres – Le Collectif Wow – 2016 Episode 3 : comme un papillon

Beaux Jeunes Monstres c’est le récit de William, jeune garçon atteint d’une infirmité motrice cérébrale, qui nous raconte son histoire. De sa naissance à son émancipation. De la survie à la libération. C’est un hommage aux invisibles. Une parole pour ceux qui ne l’ont pas. Beaux Jeunes Monstres c’est une révolte, une révolution même. De celles qui font tourner le monde. Et parfois le retournent. Pour que rien ne soit plus jamais pareil. Production Le Collectif Wow

La Cité des hommes – Seham Boutata – 2021 Episode 3 : la mixité .



A partir du milieu des années 80 et jusqu’au début des années 2000, Seham Boutata habite dans une cité parisienne du XXe arrondissement. Souvent critiquée, fantasmée ou mal considérée, la cité représente pourtant un formidable espace de vie. Véritable ville dans la ville, ses habitants de toutes origines partagent un territoire commun où l’entraide, l’ouverture d’esprit et l’amitié sont des qualités nécessaires pour le « bien vivre ensemble ».

Pour sa première collaboration avec ARTE Radio, elle a retrouvé ses anciens voisins et camarades d’école pour qu’ils lui racontent comment ils avaient grandi dans leur cité. Fascinée par la vie des garçons qui occupaient l’essentiel de l’espace, elle a voulu à travers leurs récits faire entendre les valeurs souvent positives qui animent les jeunes des quartiers populaires, tout en questionnant la masculinité de ce territoire. Un feuilleton à plusieurs voix qui raconte avec verve et lucidité les postures, les parcours et les embrouilles propres à un quartier populaire. Cette expérience a considérablement marquée, enrichie et inspirée la future autrice de documentaires pour France Culture. Cette série est dédiée à la mémoire de Cédric alias « Timer », celui qui n’avait jamais le temps, et qui nous a quittés prématurément à l’automne 2020. » Production Arte Radio.

Ella Bellone a présenté et réalisé cette émission, préparée avec Muriel KS. Thibault Renard a interprété le générique à la trompette, librement inspiré de le musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 – musique de Michel Colombier).