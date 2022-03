Récréation sonore : Carte Blanche à Christophe Rault//13.03.2022

Pour cette saison 2021 /2022, nous vous proposons des émissions « Carte Blanche à », en invitant un auteur sonore à composer la programmation avec nous, et nous faire découvrir ses coups de coeur et inspirations sonores. Nous avons la chance de recevoir pour cette émission Christophe Rault.

Christophe, ingénieur du son de formation, est là dès la création d’Arte Radio en 2002, lorsqu’il faut tout y faire : monter un studio, trouver une « couleur » sonore, une identité, trouver des auteurs … Depuis il a quitté cette maison mère du podcast natif à la française, pour devenir , en Belgique, réalisateur, artiste sonore, créateurs de sons , des sons qui disent ce qu’ils ont à dire et se passent de commentaires , comme il le dit si joliment : « J’enregistre les sons de la vie puis je les étale sur le sol le plafond les murs. Après un certain temps les sons questionnent la question du pourquoi. Il m’arrive alors de m’allonger dessus pour mieux les connaître. »

Christophe a choisi de nous faire découvrir 3 pièces des années 70 , dont nous diffusons des extraits. Pour contribuer à la diffusion de la culture sonore, être lui même transmetteur en valorisant les archives, et permettre d’éviter de « réinventer le le fil à couper le beurre » en connaissant ce que ces grands anciens ont réalisé.

Il nous propose la programmation suivante :

Breaking Point – Good Morning Vietnam – Janine Antoine et Claude Johner .

Claude Johner, photographe, enregistre sur son Nagra pendant des années la vie des populations vietnamiennes et des soldats américains en train de perdre la guerre. A partir de toutes ces bandes, Janine Antoine compose une sorte « d’opéra de guerre » pour l’Atelier de Création Radiophonique fondé par Alain Trutat. Prix Ondas 1972.

Atelier de Création Radiophonique de France Culture disponible en écoute ici à partir de 21.10



Danses organiques – Cinéma pour l’oreille – Luc Ferrari

Luc Ferrari explicite volontiers lui-même le concept entre deux séquences de percussions et de notes d’orgue : il a confié deux micros à deux femmes, chacune ayant prévu de rencontrer l’autre. Il leur a demandé d’enregistrer cette rencontre. Ainsi les Danses organiques , à partir d’extraits du dialogue entre les deux femmes entrecoupés de phases de percussions, retracent l’histoire d’une rencontre. A écouter ici

Eclats de blues – Chasseur et Emilie – Jean Noel Coghe.

De la fin des années 70 au milieu des années 90, Jean-Noël Coghe , a été le correspondant radio de RTL dans le Nord de la France et en Belgique. Par ailleurs journaliste musical et grand spécialiste du rock, il a parcouru de long en large la région en enregistrant des tranches de vie quotidiennes remplies d’humanité.

Chroniques regroupées sur un double CD « Éclats de blues » dont on peut entendre des extraits ici .

Rouge – René Jentet

« Un souffle lent, mécanique, régulier, vital : dans un hôpital on réanime un mourant. Une rame frappe l’eau, c’est une barque, le mort sur la barque passe dans l’au-delà, c’est le Livre des Morts, l’Égypte. Des enfants et un homme jouent avec un revolver, un coup de feu : » Regarde le monsieur… » Il est mort. Les enfants l’ont tué. » (Le Monde)

Réalisée en 1976, Rouge est une œuvre essentielle de l’histoire de la radio. Entre documentaire et fiction, le récit, avec son écriture fragmentée, est construit autour d’un personnage qu’on devine proche de la mort.

Produit par l’Atelier de création radiophonique d’Alain Trutat. On peut écouter ici une émission consacrée à René Jentet . Crédit Photo Radio France.

Cette émission a été enregistrée en public à La Cassette à Aubervilliers en présence de Christophe Rault. Elle a été préparée par Muriel KS, qui l’a présentée en compagnie de François Bordonneau.

Le générique, inspiré par la musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier) est interprété à la trompette par Thibault Renard.