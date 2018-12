Récréation sonore 23/12/18 : Kinshasa, des histoires à nous

En ce dimanche 23 décembre la République Démocratique du Congo aura ce soir un nouveau président. Après un peu plus d’une quinzaine d’années de présidence du père et du fils Kabila, et un retard de deux ans pour cette nouvelle élection, les citoyens congolais vont enfin pouvoir retourner aux urnes.

Dans ce contexte électoral, l’équipe de Récréation Sonore est heureuse de vous présenter un documentaire sur Kinshasa, la capitale du Congo. Créé au printemps 2018 par Sebastien Godret et Benjamin Bibas, « Kinshasa, des histoires à nous » est mis en son par Sebastien Lecordier.

Le Congo a été en guerre de 1995 à 2003, la PIB par habitant est un des plus faibles du monde. C’est dans ce contexte que les auteurs sont allés s’intéresser à Kinshasa, ville de près de 15 millions d’habitants, pour y voir comment, culturellement, elle s’est construite et continue d’évoluer et de s’enrichir artistiquement. Tourné en partie dans l’école des Beaux Arts de Kinshasa, la plus ancienne de toute l’Afrique subsaharienne, ce documentaire explore les pratiques artistiques à Kinshasa et fait frémir nos oreilles par des instants poétiques (slam, chanson, poème…). Il nous explique également la place importante de l’activité artistique dans cette ville qui, comme ils le disent dans une présentation, a été aussi bien « une soupape de sécurité qu’un levier social, économique et symbolique ».

En deuxième partie de l’émission un court échange avec Benjamin Bibas réalisateur du documentaire qui nous expliquera sa démarche au sein de cette création.

« Kinshasa, des histoires à nous » a été produit par notre partenaire La Fabrique Documentaire .

Cette Récréation Sonore a été réalisée et présentée par Julie Maréchal.