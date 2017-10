Récréation Sonore : 22e Phonurgia Nova Awards // 29.10.17

Retour sur la 22e édition du grand rendez-vous de la rentrée.

Les 23 et 24 septembre dernier ont eu lieu à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand – pour la deuxième année consécutive – les 22e Phonurgia Nova Awards.

Véritable marathon (deux jours d’écoute dans le noir et 51 œuvres sélectionnées), ce concours à primé cinq créations – plus quelques mentions – dans cinq catégories :

Paysage sonore (remis à Daniel Capelle pour Le Silence sur le Fil)

(remis à pour Le Silence sur le Fil) Archives de la parole (remis à Benoît Bories pour Une Quête ; mentions spéciales à Fabienne Laumonier pour Bienvenue et

Marie Lisel et Daniel Martin-Borret pour Agogies

(remis à pour Une Quête ; mentions spéciales à pour Bienvenue et et pour Agogies Art sonore (remis à Charo Calvo pour Qualia ; mention à Davide Tidoni pour Le Son du bruit blanc)

(remis à pour Qualia ; mention à pour Le Son du bruit blanc) Fiction francophone (remis à François Pérache et Sabine Zovighian pour De Guerre en fils ; mention à Fabrice Osinski pour

La Tourmente)

(remis à et pour De Guerre en fils ; mention à pour La Tourmente) Prix « Découvertes » Pierre Schaeffer (remis à Louis-Olivier Desmarais pour Abbaye ; mention à Boris Gobin et Sonia Franco

pour De l’autre côté du monde)

Pour rendre compte de ces deux jours intensément radiophoniques, nous avons promené nos micros aux abords du petit auditorium de la Grande Bibliothèque. Ici, dans cette chambre noire dédiée uniquement à l’ouïe, auteurs et amateurs de création sonore contemporaine se sont rencontré et ont partagé séances d’écoute et débats, les leurs mais aussi, bien sûr, ceux du jury, présidé, pour la seconde fois, par l’artiste sonore québécoise Chantal Dumas.

Cette émission spéciale ne nous permettra pourtant pas de pouvoir saisir et définir les contours d’une discipline, mais au contraire d’affirmer la richesse de l’art sonore : un espace de création pouvant accueillir tant de singularités, de parcours, d’intentions… et de perspectives !

Une émission préparée et réalisée par Elsa Fiévez, avec la complicité de Léa Minod.

Merci à Marc Jacquin de Phonurgia Nova.