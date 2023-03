Recherche académique : indépendance TotalE ? L’émission des étudiants de l’IPSL // 25.03.23

Total Energies et le monde scientifique : les liaisons dangereuses? Alors que les enjeux de décarbonation sont au plus fort, le groupe TotalEnergies fait plus que jamais parler de lui. Que cela soit au travers d’une tribune publiée par des experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’evolution du climat (GIEC) sur l’instrumentation de leur rapport par le grand groupe pétrolier, l’annonce des superprofits de l’année 2022, lors de discours de nombreux citoyens et en particulier les étudiants affirmant leur engagement à l’encontre de l’entreprise ou encore avec la sortie du rapport de Greenpeace : Comment TotalEnergies influence la science ? Les liens entre TotalEnergies et le monde académique existent et soulèvent de nombreuses questions qui seront au cœur de cette émission radiophonique en présence de deux invités, Edina Ifticène de Greenpeace et Francesco d’Ovidio du laboratoire Locean.

Une émission de radio enregistrée en conditions du direct le 22 mars 2023 à 19h à l’Académie du Climat et réalisée par Adélie Antoine, Edwin Cotard, Mamadou Diallo, Remi Gaillard, Nadir Guendouz, Djamel Legheraba, Jill Madelenat, Tuba Raqshan et Lison Segue

Musiques : Fuel Sentimental, Les goguettes en trio mais à quatre ; River runs red, Midnight Oil

Un atelier réalisé dans le cadre des ateliers d’initiation à la pratique radiophonique “Les Grandes Ondes” organisés par Radio Campus Paris, financé par l’Ecole Universitaire de Recherche IPSL Climate Graduate School et animé par Tiphaine Claveau.