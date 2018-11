Radio Parleur : va-t-on un jour regretter les plans sociaux ?

Radio Parleur c’est le son de toutes les luttes. Vous nous retrouvez sur radioparleur.net, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et le premier mardi du mois sur Radio Campus Paris, en direct de 20h à 21h ! Aujourd’hui, on a choisi de vous parler des luttes qui concernent le travail.

Depuis 2002, on les appelaient plans sociaux. Puis il y a quelques années ils ont pris un autre nom plus politiquement correct : les PSE, pour Plans de sauvegarde de l’emploi… Bien mal nommés, puisqu’il s’agit avant tout de licencier, que les raisons économiques soient bonnes ou mauvaises.

Depuis les ordonnances Macron l’an dernier, ces bon vieux PSE ont un concurrent : les ruptures conventionnelles collectives… censées permettre de se délester plus facilement des salarié.es dont on ne veut plus où qu’on ne peut garder, ces accords inquiètent les syndicats. Plus rapides, les RCC sont aussi mois chères pour les entreprises… et rapportent moins aux salariés qui quittent la maison.

Allons-nous un jour regretter les bon vieux « plans sociaux ? » Nous en discutons avec Tanja Sussest, déléguée syndicale Force Ouvrière chez Peugelot Citroen, et Judith Krivine, avocate spécialisée en droit du travail.

Production : Antoine Atthalin. Présentation : Violette Voldoire. Co-interview : Romane Salahun. Réalisation : Adel Ittel.