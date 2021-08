Radio Canapé Résidence de l’amiral Mouchez. Saison 5 Episode 4

Un canapé rouge vif, un micro, une sono… Ema Drouin s’invite dans l’espace public et provoque la rencontre.

Portrait du site, jeu de mémoire ou de géographie, questions surprises…

L’occasion serait-elle donnée de re-decouvrir ce-ux et celles qui nous entoure-nt ?

RADIO CANAPÉ Une conversation artistique dans l’espace public, scénarisée, sonorisée, et diffusée en direct sur Radio Campus Paris.

De et avec Ema Drouin

Habillage sonore et mise en son Marc Vincent

Séquences Justine Kemel et Benoit Decorse

Régie plateau Sylvain Mizandeau

Voix Radio Canapé Catherine Salvini

Playlist Juliette Dubus-Festival Beat and Beer

Production Deuxième Groupe d’Intervention, Ville de Malakoff, Paris-Habitat-OPH

Gratuit et accessible à tous et toutes !

RENDEZ-VOUS DE 17H À 19H

Vendredi 9 juillet Résidence Prévert-Voltaire, 9 rue Jacques Prévert, Malakoff nord

Vendredi 16 juillet Place Léo Figuères – Rd Point Barbusse- Tout proche de l’avenue Louise Michel, Malakoff sud

Vendredi 30 juillet Jardin du Centenaire, Malakoff nord

Vendredi 6 août Résidence de l’amiral Mouchez, 83 rue de l’amiral Mouchez, Paris 13

Vendredi 13 août Esplanade du 28 Bd de Stalingrad, Malakoff sud

Vous souhaitez proposer un live ?

Texte, chanson, musique ? Appelez-nous !

contact@deuxiemegroupe.org / 06 71 17 91 01

L’Atelier de curiosité urbaine

www.deuxiemegroupe.org