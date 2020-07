Radio Canapé Place Léo Figuères Rond point Barbusse. Saisons 4 Episode 1

Un canapé rouge vif, un micro, une sono… Ema Drouin s’invite dans l’espace public et provoque les rencontres. Points de vue, portraits sensibles, réminiscence… L’occasion est-elle donnée de re-découvrir ceux·ce·celles qui nous entoure·nt ?

En fin d’après midi d’été, entre le 11 juillet et le 8 août 2020, quatre Radio Canapé sont réalisés à Malakoff et un à Paris, dans le 13ème arrondissement.

Ouvrant un espace-temps dédié à la rencontre, Radio Canapé est une proposition artistique sous la forme d’une pièce radiophonique sonorisée réalisée dans l’espace public et diffusée en direct sur les ondes et sur internet.

Radio Canapé est un dialogue entre une écriture à partir du site dans lequel il s’invite, l’inattendu du direct avec des interventions spontanées, et l’invitation à l’échange par la prise de parole d’invité·es qui ne sont pas prévu·es à l’avance et qui, à la façon du théâtre de rue, répondent dans l’ici et maintenant à une série de questions-portraits et d’invitation au·x témoignage·s.

Différentes séquences ponctuent également l’émission :

-Des jeux : écrits pour et avec chaque site : reconnaître un son enregistré sur le site, définir l’emplacement d’un arbre remarquable, s’interroger sur l’altitude, la distance entre différents points géographiques, choisir et décrire un détail, un point de vue qui retient l’attention….

-Des informations : qui font appel à la mémoire du site, à son histoire (la grande et la petite), à son devenir, sa transformation…

-Une playlist élaborée pour chaque site : en 2020, carte blanche est donnée à Juliette Dubus, programmatrice et co-fondatrice du festival Beat and Bear, programmatrice de l’EMB de Sannois, scène musicale.

-En fonction des émissions, parfois des lives sont présentés par les habitant·es (musique, texte, poème.. )

-Des capsules dédiées à un personnage illustre ou à un site particulier **

-Des extraits d’enregistrements réalisés auprès d’habitant-es **

-Des extraits sonores reliés aux créations de Deuxième Groupe

Accessible à tous et toutes, joyeux tout autant qu’informatif et sensible, l’enjeu de Radio Canapé est à la fois de faire re-découvrir des lieux par des points de vue poétiques et croisés, de proposer un temps convivial au cœur de l’espace public dans des lieux le plus souvent peu utilisés de cette façon et de provoquer la rencontre.

Radio Canapé s’écrit en grande partie au fil du direct, le facteur instantané introduit l’imprévisible à la fois lors des prises de paroles et sur le plan technique durant la diffusion (notamment des petites sautes de son). Ils sont restitués ici tels que diffusés au moment des représentations.

Les sites et les dates 2020 de 18h à 20h :

Radio Canapé Saison 4 #1 : Samedi 11 juillet – Place Léo Figuères Rond point Barbusse.