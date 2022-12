Protection de l’enfance et souveraineté tribale aux États-Unis // 15.12.2022

Ce jeudi, les Voix du Crépuscule parlent de l’adoption et du placement des enfants, dans un contexte bien particulier, celui des enfants amérindiens aux États-Unis. Depuis 1978, une loi consacre le particularisme des tribus en matière de placement des enfants. Elle entend ainsi arrêter l’éloignement quasi systématique des enfants autochtones en danger de leurs familles; pour cela elle limite la possibilité du recours à leur placement dans des familles non autochtones. Or ce particularisme n’est pas du goût de tous les Américains, et la Cour suprême, après avoir remis en cause en juin 2022 la protection fédérale du droit à l’avortement et, dans un silence presque général, le contrôle fédéral des émissions dues au charbon, s’apprête, peut-être, à remettre en cause cette loi sur l’enfance.

Avec Céline Planchou qui est Maîtresse de Conférence en civilisation des États-Unis à l’Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13 Villetaneuse) et membre du laboratoire Pléiade. Elle s’intéresse aux tenants de la spécificité autochtone aux Etats-Unis et travaille sur les relations entre l’État fédéral, les nations amérindiennes et les États membres, à travers notamment le prisme de la protection de l’enfance. Elle a publié plusieurs articles sur ce sujet et a notamment dirigé, avec Marine Le Puloch, « Les nations de l’intérieur – The Nations Within », Revue Française d’Etudes Américaines, 2015. Depuis plusieurs années, elle s’intéresse également aux dynamiques politiques et spatiales de la visibilité autochtone en ville, en particulier dans la ville de Rapid City (Dakota du Sud). Elle a ainsi publié plusieurs articles en collaboration avec Sandrine Baudry, dont par exemple « Développement économique urbain et (in)visibilité des cultures autochtones : les Lakotas à Rapid City » en 2021 dans la revue IdeAs : Idées d’Amériques.

