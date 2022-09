Pour qui fait-t-on des documentaires ? // 22.09.2022

Jeudi le 22 octobre, les Voix du Crépuscule font sa rentrée. Pour démarrer la saison, nous nous intéresserons à l’anthropologie audiovisuelle. Nous sommes habitués à voir des documentaires qui nous transportent dans l’espace et dans le temps. Mais que savons-nous de cette discipline qui est au croisement de l’art et des sciences humaines ? Car tous les interlocuteurs ne souhaitent pas être filmés. Et parfois l’ethnographe se trouve à être dirigé, devenant ainsi un acteur des intentions de celles et ceux qui l’aideront à accomplir ses recherches. Peut-on parler d’enchantement, ou devrait-on parler de renversement d’autorité (du scientifique étranger) ?

Pour nous révéler ses expériences filmographiques en Roumanie et au Méxique, nous accueillerons Jonathan Larcher, anthropologue et cinéaste, actuellement A.T.E.R. à l’Université de Paris Nanterre.

Jeudi 22 octobre 2022 à 20h sur le 93.9FM