En Pleines Formes 24/12/2017 : Art Day Radio

Pour son émission de Noël, et pour la dernière émission de 2018, En Pleines Formes a posé son studio à l’EHESS, l’École des Hautes études en sciences sociales, à l’occasion de l’événement ‘Art Day, Frictions dans la globalisation« . Cet événement était organisé dans le cadre du projet de recherche « l’invention des formes et de représentation à l’ère de la globalisation. Artistes et chercheurs en dialogue », co-dirigé par Giulia Battaglia, Jean-Berard Ouédrogo, avec l’EHESS, le CNRS et la Fondation Carasso.

Cette journée fut ponctuée de multiples événements (expositions d’oeuvres notamment de Julia Borderie et Djamel Kokène-Dorléans, performance d’Onirisme collectif, Mako Ishizuka et bien d’autres. L’objectif était double : questionner au prisme des arts et des sciences humaines les nouveaux enjeux de la globalisation, tout en questionnant de manière ouverte les croisements et les décloisonnements entre les dispositifs artistiques et scientifiques.

Au programme de cette émission : plusieurs « tandems » d’artistes/chercheurs : Benoît Hazard et Julia Borderie; Hugo Brégeau et Florian Houssais; Sarah Domenach et Arnaud Dubois.

Et également, deux tables rondes pour permettre une parole libre et collective. Se sont réunis Déborah Furet, Mathieu Simonet et Giula Battaglia autour de la question « Dans quelle mesure le dialogue est-il possible entre arts et sciences sociales »; puis, en dernière partie d’émission, nos invités ont débattu des manières dont les arts peuvent nous aider à mieux comprendre la globalisation.

Coordination : Letitzia Giannella & Flore Di Sciullo

Animation : Flore Di Sciullo

Interviews : Margot Nguyen, Angela Blanc, Henri Guette, Flore Di Sciullo

Réalisation : Adel Ittel