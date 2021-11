Planisphère : 58 – Amélie Nilles // 25.11.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cette semaine, on ne s’attardera pas sur un thème mais sur une artiste. Elle vient de sortir son premier EP sur vinyle, cassette et en numérique sur notre label. Ce qui en fait donc notre première sortie sur microsillon, et c’est peu dire qu’on en est fier. L’artiste en question, c’est Amélie Nilles, présente avec nous en studio, et l’EP s’intitule A croqué le fruit étrange.

Si les cinq morceaux qui constituent cet opus proviennent en majorité du répertoire du jazz, c’est bien l’adaptation par la compositrice parisienne qui les subliment. Avec des arrangements électroniques à la frontière de la musique concrète, Amélie Nilles nous livre un EP mature dans sa réalisation mais également très poétique dans son interprétation. On parlera de cette sortie, mais aussi des influences de l’artiste ainsi que de ses autres projets.

Animation : Matthieu Turcq Réalisation : Luc Bydon Avec : Clélia Naïmi, Amélie Nilles

Amélie Nilles – Don’t Explain ( A croqué le fruit étrange , 2021, Planisphère)

Miles Davis – All Blues (Kind of Blue, 1959, Columbia)

John Coltrane – Olé (Olé Coltrane, 1961, Atlantic)

Kali Malone – Litanic Cloth Wrung (The Sacrificial Code, 2019, Ideal Recordings)

FRKTL – السَّمْت Azimuth (السَّمْت Azimuth, 2021, self-released)

Lucrecia Dalt – Cao (No era sólida (outtakes), 2021, RVNG Intl.)

Horacio Vaggione – Ash (1990)

Filippos Sakagian – negative_soil (Excerpt) (2020)

Autechre – VI Scose Poise (Confield, 2001, Warp)

Márkos Vamvakáris – Το μινόρε της αυγής (« To Minore Tis Avgis ») (I Istoria Tou Rebetikou Tragoudiou, 2009, Victory Music)

Amélie Nilles – Το μινόρε της αυγής (A croqué le fruit étrange, 2021, Planisphère)

Émilie Simon – The Frozen World (La Marche de l’Empereur, 2005, Barclay)

Björk – Cocoon (Vespertine, 2001, One Little Indian)

Holly Herndon – Chorus (single, 2014, RVNG Intl.)

Coucou Chloé – Milkshake (V/A – Trendy Pack 1, 2017, Trendy Decay)

Kyoka – Meander (Is (Is Superpowered), 2014, raster-noton)

Amélie Nilles – Chiennes (A croqué le fruit étrange, 2021, Planisphère)

Envie de rencontrer l’artiste et son œuvre en chair et en disque ? Venez à la release party le 8 décembre 2021 à la Petite Halle (entrée gratuite).