Planisphère : 48 – Onto Records // 29.04.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

On accueillait le label Onto Records sur les ondes de Radio Campus Paris. On a discuté de leurs sorties qu’ils réalisent sur des supports comme le CD, la cassette ou encore … l’éventail. Ainsi que la scène électronique caennaise et de leurs futurs projets.

Première heure et quart consacrée à un tour d’horizon de la discographie d’Onto, suivi par un mix de leurs influences, coups de coeur et autres trouvailles.

Animation & réalisation : Matthieu Turcq Avec : Camille, Pierre et Boris de Onto Records

Tracklist :

Outis – Riuturi [Onto Records, 2021]

Sébastien Radiguet – Limb [Onto Records, 2021]

Takahiro Mukai – #338 [Onto Records, 2021]

La Houle – Trépanation [Onto Records, 2020]

VEIK – Ex Ante [Onto Records, 2019]

Glass – Compass [Onto Records, 2019]

Outrenoir – Lost Pigeon [Onto Records, 2019]

Glass – Polarity [Onto Records, 2018]

Mix Onto Records :

Pointe du Lac – Der Leirmann [Alpage Records, 2021]

Ancient Plastix – The Dream Wihin The Dream Within [Maple Death Records, 2020]

Apollo Noir – Arme de Desctruction [Tigersushi Records & Santé Records, 2020]

Jerome – Moods [Maple Death Records, 2020]

Apollo Noir – Couteau (Glass Remix) [unreleased]

Sébastien Radiguet – Flat Brain [Onto Records, 2021]

Arca – Madreviolo + Anoche + various (extract from Euphoria, 2021)

Tomaga – Intimate Immensity [Hands In The Dark, 2021]

Veik – Surrounding Structures [Fuzz Club Records, 2021]

Luca Yupanqui – V4.3 pt. 2 [Sacred Bones Records, 2021]

Prochaine émission le 13 mai sur le 93.9 FM !