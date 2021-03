Planisphère : 45 – Les orgues // 18.03.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Orgues liturgiques, orgues hammond, orgues électroniques : ces instruments aux multiples facettes nourrissent un fantasme mystique dans la conscience collective occidental. L’orgue est généralement considéré comme l’instrument symbolisant le christianisme, et pour cause, on trouve cet instrument majestueux avec ces longs tubes verticaux dans n’importe quelle église catholique française, de la petite église au fin fond de la Haute-Loire jusqu’à Notre Dame de Paris. On a aussi le cliché des messes protestantes américaines, où le chœur de gospel est accompagné par un musicien survolté sur son orgue Hammond. Mais ce soir, nous allons voir que l’orgue, sorti de son répertoire liturgique, est bien présent dans de nombreux styles musicaux, que ce soit dans des morceaux trip-hop, jazz, ambient et même rock.

Egalement au programme, un portrait sonore du compositeur Eric Yvelin.

Animation : Luc Bydon Réalisation : Matthieu Turcq Avec : Philipp Fischer & Louis Pierre-Lacouture Portrait : Louis Pierre-Lacouture

Tracklist :

DJ Shadow – Organ Donor (Endtroducing….., 1996, Mo Wax)

Philip Glass – Dance #4 (Dance Nos. 1-5, 1988, CBS)

Enzym live au Festival 36h St. Eustache 2013 (extrait)

Yom & Baptiste-Florian Marle-Ouvrard – Prière, pt. I (Incantation, No. 1) (Prière, 2018, Buda Musique/Socadisc)

Mutantes – Haleluia (A Divina Comédia Ou Ando Meio Desligado, 1970, Polydor)

Spacemen 3 – Walking With Jesus (Forged Prescriptions, 2003, Space Age Recordings)

Stereolab – Farfisa (single, 1992, Duophonic Super 45s)

Portishead – It’s a Fire (Dummy, 1994, Go! Beat)

Cory Henry – Yesterday (The Revival, 2016, GroundUP)

Arandel – Hysope (InBach, 2020, InFiné)

Portrait : Eric Yvelin, compositeur pour des spectacles de danse

Eric Yvelin, compositeur pour des spectacles de danse Stefan Fraunberger – Elegie (Quellgeister #3, Bussd, 2019, Morphine Records)

Tim Hecker – Hatred of Music I (Ravedeath, 1972, 2011, Kranky)

Kara-Lis Coverdale – Icon /C (Aftertouches, 2020, Gate)

Sarah Davachi – Laurus I (Laurus, 2020, Late Music)

John Zorn – L’heure des sorcières (extrait) (The Hermetic Organ, 2017, Tzadik)

Anna von Hausswolff – Outside the Gate (For Bruna) (All Thoughts Fly, 2020, Southern Lord)

Kali Malone – Sacrificial Code (Live in Hagakyrka) (The Sacrificial Code, 2019, IDEAL Recordings)

Aphex Twin – Logon Rock Witch (Richard D. James Album, 1997, Sire/Warp)

Klaus Johann Grobe – Heut Abend Nur (Spagat der Liebe, 2016, Cargo/Trouble In Mind)

Planisphère souhaite un très beau troisième confinement à tou·te·s. Force et courage, allez vous divertir (et soutenir les artistes) dans le disquaire local de votre choix. Planisphère revient le 1er avril (sans blague) avec un nouvel épisode, à 22h sur le 93.9 FM !