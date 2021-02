Planisphère : 44 – L’amour // 18.02.21

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ce soir on est tout câlin : on va vous faire écouter nos chansons d’amour préférées. Amour ne rime pas qu’avec Aznavour, attendez vous donc à entendre des sons acerbes, mélancoliques ou empreints d’une folie sentimentale. Des morceaux qui s’éloignent de la douceur habituelle des ballades amoureuses, et qui creusent l’émotion que l’on porte parfois à autre chose que des êtres humains. On aime les villes, les chansons, parfois on aime l’amour même. Nous, on aime le bon son, et c’est du bon son qu’on va vous mettre pendant les deux prochaines heures…

Egalement au programme, un portrait sonore de l’artiste Ilpo Jauhiainen.

Animation et réalisation : Philipp Fischer Avec : Luc Bydon, Matthieu Turcq Portrait : Louis Pierre-Lacouture

Tracklist :

Sébastien Tellier – Love (L’Aventura, 2014, Record Makers)

Gal Costa – Não Identificado (Gal Costa, 1969, Philips)

Spacemen 3 – Honey (Playing With Fire, 1989, Fire Records)

Thomas David – Suprême (unreleased)

Kraftwerk – Computerliebe (Computerwelt, 1981, Kling Klang)

Da Hool – Meet Her at the Love Parade (Here Comes Da Hool, 1997, Kosmo Reccords)

De Los Miedos – Habibi (Agadir Cuts, 2016, Ostra Discos)

Miss Kittin & The Hacker – Loving the Alien (V/A – The State Of E:Motion Vol. 7, 1999, E:Motion)

Against All Logic – You Are Going to Love Me and Scream (2012 – 2017, 2018, Other People)

Suicide – Cheree (Suicide, 1977, Red Star Records)

Anna Karina – Jamais je ne t’ai dit que je t’aimerais toujours (Pierrot le fou (Bande originale), 1965, Barclay)

MGMT – I Love You Too, Death (MGMT, 2013, Columbia)

Portrait : Ilpo Jauhiainen, entre art sonore et architecture

Animal Collective – Grass (Feels, 2005, FatCat)

Romare – L.U.V (Love Songs: Part Two, 2016, Ninja Tune)

Oneohtrix Point Never – Love In the Time of Lexapro (Love In the Time of Lexapro, 2018, Warp)

Vladimir Dubyshkin – russian porn magazine (Pornographic Novel, 2020, трип)

Huerco S. – Anagramme of My Love (Colonial Patterns, 2013, Software)

The Great Society – Love You Girl (Born to Be Burned, 1996, Sundazed Music)

Stan Getz & Joao Gilberto – Corcovado (Getz/Gilberto, 1963, Verve)

Not Waving – Love Trance (Good Luck, 2017, Diagonal)

Nuances – Sleep On and Dream of Love (Preserve the Sanctity of Sound, 2016, Bastakiya Tapes)

LCD Soundsystem – New York, I Love You But You’re Bringing Me Down (Sound of Silver, 2007, DFA Records)

Mazzy Star – Fade Into You (Fade Into You, 1994, Capitol)

infinite bisous – Brake (W/ Love, 2018, tasty morsels)

Planisphère part en vacances, dans deux semaines vous allez trouver Amplitudes sur notre créneau. Nous serons de retour avec un nouvel épisode dans un mois, le 18 mars à (encore et toujours) 22h sur le 93.9 FM !