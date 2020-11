Planisphère : 38 – Pointe du Lac // 26.11.20

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ce soir, une émission consacrée au duo Pointe du Lac qui a sorti fin octobre son deuxième album, sobrement intitulé LP2. Pointe du Lac, c’est Julien Lheuillier et Richard Francés, sur scène respectivement aux synthétiseurs et à la batterie. Imaginée comme une discussion en direct depuis notre studio, cette émission a pris la forme d’un échange à distance entre Nantes et Paris autour de la création de ce deuxième album et des influences que partagent les deux musiciens.

Restez branchés, dans la deuxième heure vous attendra un live en solo inédit enregistré par Julien dans son studio.

Réalisation et montage : Philipp Fischer Avec : Pointe du Lac (Julien Lheuillier et Richard Francés)

LP2 est sorti sur Alpage Records. La vidéo de « Miyopo » faite par Domotic est regardable sur Youtube. Vous pouvez suivre Pointe du Lac sur Facebook. Pour le travail de Richard Francés en solo, c’est par ici, son label de cassettes Hylé Tapes se trouve là-bas.

Planisphère revient le 10 décembre à 22h avec une émission autour de la batterie.